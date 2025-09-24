Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγει ο κύκλος των μαρτύρων με τους δύο τελευταίους προέδρους του Οργανισμού - iefimerida.gr

Με τον νυν πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννη Καββαδά που ανέλαβε καθήκοντα πριν από μερικές εβδομάδες, και τον τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει στην ουσιαστική φάση της εξέτασης μαρτύρων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, πρώτοι για κατάθεση θα κληθούν όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 - 2025 με αντίστροφη χρονολογική σειρά, και θα ακολουθήσουν οι υπουργοί και υφυπουργοί της ίδιας περιόδου.

Αιτήματα κατάθεσης εγγράφων από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέλη της επιτροπής ζητούν την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων:

1.Πίνακα με την εξέλιξη του Εθνικού Αποθέματος με βάση την με αριθμό 128/6.10.2020 Ερώτηση ΑΚΕ του ΠΑΣΟΚ και για τα έτη μετά το 2017 μέχρι και σήμερα (2024) και ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στα σημεία 1 έως 3 της ερώτησης και τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

2.Τις γραμμικές μειώσεις δικαιωμάτων που έγιναν από το 2017 έως το 2024, ποσοστό της μείωσης και την αντιστοίχιση της μείωσης σε χρηματικό ποσό.

3.Τις αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

4.Αποφάσεις και Εγκυκλίους για την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από το 2017 μέχρι σήμερα.

5.Τις αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό.

6.Τις περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, τον αριθμό αυτών των διοικητικών πράξεων καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ζητήθηκαν.

7.Τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024, την αιτιολογία των καθυστερήσεων αυτών και τις ποινές/κυρώσεις για την χώρα μέχρι το τέλος του έτους για αυτές τις καθυστερήσεις.

Παρόμοιο αίτημα κατάθεσης συγκεκριμένων εγγράφων, τα οποία, σύμφωνα με το κόμμα, θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του Οργανισμού, υπέβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αιτείται την προσκόμιση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στοιχείων, που αφορούν στη δικονομική και ουσιαστική πορεία των δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί και των ποινικών διώξεων για αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.



Ακόμη, ζητά να περιέλθουν σε γνώση των μελών της επιτροπής όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα (Οκτώβριος 2023) και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν από τον «Ντάνιελ».