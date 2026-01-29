Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ -Τζουμάκας: Οι κυβερνήσεις από το 1981 δεν οργάνωσαν καμία πολιτική για τις αγροτικές επιδοτήσεις - iefimerida.gr

«Σκάνδαλο και διαφθορά υπάρχει στη λογική ότι οι κυβερνήσεις από το 1981, μετά την ίδρυση της ΕΟΚ και την ένταξή μας σε αυτήν, δεν οργάνωσαν καμία πολιτική για τις αγροτικές ενισχύσεις και το αποτέλεσμα ήταν σαφές στην πορεία».

Αυτό ανέφερε ο Στέφανος Τζουμάκας, πρώην υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ από 21 Ιανουαρίου 1996 ως 30 Οκτωβρίου 1998, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήμασταν η χώρα που δεν είχαμε Οργανισμό Ελέγχου Τροφίμων και μετά έπεσαν όλοι οι παρασιτικοί του αγροτικού τομέα -και όχι μόνο- για να πάρουν από το υπουργείο Γεωργίας τον Οργανισμό Τροφίμων, να τον πάνε στο υπουργείο Εμπορίου για να κάνουν κομπίνες. Και κάναμε ολόκληρο πολιτικό κίνημα για να ξαναέρθει στο υπουργείο Αγροτικής πολιτικής».

Περιγράφοντας την κατάσταση που βίωσε στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Γεωργίας, ο κ. Τζουμάκας έκανε λόγο για «μεγάλη δοκιμασία».

Τζουμάκας: «Αδιαφάνεια, καμία διαδικασία ελέγχου, απάτες, κομπίνες»

«Αδιαφάνεια, καμία διαδικασία ελέγχου, απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτελούσαν τη βάση για απέραντα πανωγραψίματα, απάτες, κομπίνες» ανέφερε, και πρόσθεσε:

«Η ανοχή ήταν από στελέχη, αγροτικές τοπικές ενώσεις και παραγωγούς που ζύγιζαν πέντε φορές το ίδιο προϊόν με πέτρες. Υπήρχε μια άγρια διαφθορά και εκμετάλλευση, γιατί είχε τη στήριξη της ΕΕ. Η διαφθορά δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. Άρχισε από την ίδρυση της ΕΕ, η οποία μετά με ευκολία έδωσε αλλού εκτάσεις, αλλού ζώα. Έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής από άλλα κέντρα. Υπάρχει το ένα θέμα, η απάτη, η παρανομία, η κομπίνα, αλλά υπάρχει και το αίτιο, η βάση δηλαδή που διαμόρφωσε τις συνθήκες για να διαπραχθεί το έγκλημα».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, σημείωσε ότι με την κατάθεσή του «ο κ. Τζουμάκας επιβεβαιώνει πλήρως και απόλυτα τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα».

«Ήσασταν χρόνια υπουργός και έμπειρος, και μας μεταφέρετε σήμερα χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος των ενισχύσεων, είσαστε χρήσιμοι για την Επιτροπή μας. Το λέω αυτό γιατί, αντίθετα από το ΠΑΣΟΚ, η εισηγήτριά του, κ. Αποστολάκη, λέει ότι δεν είναι δυνατόν να καλούμε υπουργούς που διετέλεσαν και πέρασαν από το υπουργείο Γεωργίας τότε, πριν 30 χρόνια. Όμως αποδεικνύεται ότι είστε πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί αποδεικνύεται ό,τι τουλάχιστον η παράταξη της ΝΔ έχει επισημάνει. Είπατε ότι πηγαίνοντας στο υπουργείο συναντήσατε μια ζούγκλα, διαφθορά, πανωγραψίματα για βαμβάκι που ζυγιζόταν 5 φορές και με πέτρες, με 24 εκκοκκιστήρια βάμβακος τα οποία κλείσατε, για αγρότες, παραγωγούς, συνεταιριστές που στείλατε στη δικαιοσύνη. Τι έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε από το 1981, και τα 19 από τα 23 χρόνια τη χώρα, για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα;» ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Μεγάλη δοκιμασία -Έδρα του παρασιτισμού οι Βρυξέλλες»

«Μεγάλη δοκιμασία. Υπήρχαν μεγάλες συγκρούσεις, μεγάλοι ανταγωνισμοί, με έδρα του παρασιτισμού τις Βρυξέλλες…Δεν ασχολήθηκε καμία κυβέρνηση από το 1981 και μετά με την παραγωγή του αγροτικού τομέα...» είπε ο κ. Τζουμάκας.

-Θεωρείτε ότι ο τρόπος που δομήθηκε η σχέση του υπουργείου και του Οργανισμού, δηλαδή τον τεχνικό σύμβουλο, τα ΚΥΔ, έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξουν παραμάγαζα εντός της διοίκησης;» ρωτήθηκε ο κ. Τζουμάκας από τον κ. Λαζαρίδη.

«Είναι αυτονόητο... Δεν υπήρχε οργανωμένη αγροτική πολιτική… Η λογική ήταν, όποιος ήταν πιο ισχυρός, όποιος είναι πιο παραβατικός αυξάνει τον πλούτο του, όχι από την παραγωγή… Μια χρονιά πήραν τα ασφάλιστρα όλης της χρονιάς, ύψους 35 δισ., δύο νομοί μόνο…» ανέφερε ο κ. Τζουμάκας.

Την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προκάλεσαν οι ερωταπαντήσεις μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και του κ. Τζουμάκα.

«Επανειλημμένα το ΠΑΣΟΚ έχει επιχειρηματολογήσει για να αναδείξει το γεγονός ότι από την κυβερνητική πλειοψηφία -που λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μεγάρου Μαξίμου- επιλέγονται ''χρήσιμοι μάρτυρες'', όχι για την αποκάλυψη της αλήθειας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ''χρήσιμοι μάρτυρες'' για τη συγκάλυψή του, για την προστασία πολλών κρίσιμων εμπλεκομένων, οι οποίοι όμως δεν είναι ανάμεσα στον κατάλογο των προτεινόμενων μαρτύρων της ΝΔ» τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη, και συμπλήρωσε:

«Χρήσιμοι μάρτυρες λοιπόν για τη συγκάλυψη, χρήσιμοι μάρτυρες για την προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρήσιμοι μάρτυρες για το κεντρικό αφήγημα της διάχυσης ευθυνών και του συμψηφισμού και, βεβαίως, κρίσιμοι μάρτυρες για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης».

Κόντρα Αποστολάκη-Τζουμάκα

Στη συνέχεια, η κ. Αποστολάκη, απευθυνόμενη στον κ. Τζουμάκα, σημείωσε:

«Ορκιστήκατε υπουργός Γεωργίας, όπως επισημάνατε, και όχι Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 22 Ιανουαρίου 1996, δηλαδή είναι τριάντα χρόνια πριν από σήμερα...».

«Σαν να είναι χθες» απάντησε ο κ. Τζουμάκας, ενώ στο σχόλιο της κ. Αποστολάκη «για εσάς» αντέδρασε έντονα, λέγοντάς της: «Ξέρω την προπαγάνδα σας, μόνο που δεν περνάει σε μένα, σε κανέναν άλλο… το παραμυθάκι σας αλλού. Πήγαινε σε κανέναν ομοϊδεάτη σου και πες το...».

«Ηρεμήστε, ηρεμήστε, κ. Τζουμάκα… Στις 27 Αυγούστου του 1998 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ο ιδρυτικός νόμος 2637 του ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρει τη δική σας υπογραφή, είστε τότε υπουργός Γεωργίας. Στις 30/10/1998 φεύγετε από το υπουργείο. Είχατε καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη σύσταση και την ίδρυσή του;» ρώτησε η κ. Αποστολάκη.

«Φυσικά. Έλαβα μέρος σε όλες τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» απάντησε ο μάρτυρας.

«Μιλάω για μετά την ίδρυσή του» επέμεινε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, και όταν εισέπραξε «Όχι…», δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει ερωτήσεις.

«Χρειάζονται αρχές, αξίες, έλεγχος, διαδικασίες για τις παρανομίες, όμως δεν λειτουργεί τίποτα»

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΕΛ.ΛΥ, Κωνσταντίνου Μπούμπα, σχετικά με την προβληματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τζουμάκας απάντησε:

«Αυτός ο Οργανισμός είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που έχουν σχέση με την απαίτηση της ΕΕ -δεν ήταν μονομερής πράξη της κυβέρνησης- και τη λογική της να αποκτήσει η χώρα εσωτερικό έλεγχο, που δεν είχε, να σπάσει τα κυκλώματα και να υπάρξει μια οργάνωση. Όμως το κουσούρι έμεινε για το πώς θα βάλουμε χέρι στις επιδοτήσεις. Αυτό για να κοπεί χρειάζονται αρχές, αξίες, έλεγχος, διαδικασίες για τις παρανομίες, όμως δεν λειτουργεί τίποτα. Υπήρχε και τότε και τώρα παραγοντιλίκι. Γιατί για να εμφανιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα τώρα της τελευταίας περιόδου, όπου άρπαξαν 100 εκατομμύρια ευρώ, υπήρχε σύμπραξη από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία και αύριο μπορεί να είναι σε έναν άλλον Οργανισμό. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ, μιλάμε για εμπόριο χωρίς αρχές».

«Το σκάνδαλο οφείλεται στην οργάνωση της διοίκησης»

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνου Μπάρκα, ο Στέφανος Τζουμάκας υποστήριξε ότι «το σκάνδαλο οφείλεται στην οργάνωση της διοίκησης» και πρόσθεσε ότι «χωρίς πολιτική υποστήριξη δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα…».

-Το συγκεκριμένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά η Επιτροπή μας πιστεύετε ότι είναι συνέχεια των περιπτώσεων διαφθοράς της εποχής εκείνης που αναφέρατε ή θα το ξεχωρίζατε ως κάτι άλλο; ρωτήθηκε από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.

«Είναι συνέχεια, αλλά άλλης μορφής, αλλάζει μορφή. Το περιεχόμενο όμως είναι το ίδιο και έχει κατεύθυνση ''να αρπάξω ενισχύσεις και επιδοτήσεις με τρόπο που δεν δικαιούμαι''. Και αυτό για να γίνει πρέπει να είναι με ανοχή της κυβέρνησης, με ανοχή και σύμπραξη της διοίκησης και των τοπικών φορέων», απάντησε ο κ. Τζουμάκας.

ΑΠΕ ΜΠΕ