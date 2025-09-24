Εξεταστική -Πρ. ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα η πληρωμή των δικαιούχων και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι - iefimerida.gr

«Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα, θα πληρωθεί κανονικά», διαβεβαίωσε ο Ιωάννης Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και υψηλόβαθμο στέλεχος της ΑΑΔΕ κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο νέος επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ο πρώτος μάρτυρας που πέρασε το κατώφλι της εξεταστικής τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η βασική προτεραιότητα είναι η πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, και στα αρχεία πληρωμών, όπως και ο εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων και η εξαίρεση των παράνομων ΑΦΜ.

«Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο»

Όπως εκτίμησε «θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», ενώ για τον κίνδυνο μη καταβολής των επιδοτήσεων λόγω μπλόκου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε πως «εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος».

Όσον αφορά στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο μάρτυρας ενημέρωσε πως τους πρώτους μήνες του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς της αρχής πληρωμής.

Επιμένοντας στο θέμα των πλασματικών αιτήσεων με καταπάτηση βοσκοτόπων, η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον μάρτυρα για «γενικές» και «αόριστες» απαντήσεις.

Τι απάντησε ο Πρόεδρος της Εξεταστικής στο αίτημα της αντιπολίτευσης για χορήγηση εγγράφων

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος απαντώντας στο επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης για χορήγηση εγγράφων, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι οι σχετικοί κατάλογοι έχουν ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς και το γραφείο εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων και αναμένεται απάντηση.

«Τα έγγραφα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη στοιχειώδη εξέταση των μαρτύρων. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην επιτροπή ούτε καν ένα μικρό μέρος τους και εγείρει εύλογη καχυποψία. Το καταγγέλλω», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση επέμειναν τα έγγραφα αυτά να έρθουν πριν από την κατάθεση των μαρτύρων, ενώ έθεσαν εκ νέου ζήτημα επί του καταλόγου μαρτύρων.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου»

Για επιχείρηση δημιουργίας «fake news» από την αντιπολίτευση έκανε λόγο ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης με αφορμή την επίλκληση δημοσιευμάτων για καλλιεργειες σιτηρών που μετατράπηκαν σε βιομηχανική ντομάτα, ώστε οι αγρότες της Θεσσαλίας να λάβουν παχυλές αποζημιώσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου. Ορισμένοι δεν θέλουν να βρούμε τα πραγματικά και διαχρονικά αίτια της υπόθεσης», υποστήριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης, «αλλά ψάχνουν για πυροτεχνήματα τα οποία σβήνουν αμέσως».

Αναφορικά με το αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας για διαβίβαση του ενημερωτικού σημειώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως αυτό δεν είχε επίσημο χαρακτήρα, καθώς και πως ο Γιώργος Μυλωνάκης έδωσε ήδη σαφείς απαντήσεις στην Ολομέλεια.