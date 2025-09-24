Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελίες Ν. Σαλάτα για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Τυχεροπούλου - iefimerida.gr

Βολές κατά πάντων εξαπέλυσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νικόλαος Σαλάτας, ο οποίος χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως «επικίνδυνη».

Υποστήριξε πως οι εισαγγελείς «έβγαλαν μύτη και γλώσσα στο Κράτος Δικαίου» αφήνοντας υπόνοιες για τον τρόπο που ερεύνησαν την υπόθεση.

Ο Νικόλαος Σαλάτας που απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του Οργανισμού τον περασμένο Μάιο παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα συκοφαντίας, και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας. Στράφηκε προσωπικά κατά του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη, κάνοντας λόγο για «μεγάλη συκοφαντία» εις βάρος του περί παρεμπόδισης των ελέγχων, όπως και κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδικής επιστημονικής συνεργάτιδας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και μάρτυρα στην υπόθεση, κατηγορώντας την πως έχει διαπράξει 20 αδικήματα και πως «ήταν φυτευτή». Υποστήριξε ότι «επειδή δεν υπέγραφαν για το διορισμό της τα υπηρεσιακά στελέχη», τη βοήθησαν οι υπουργοί Τσιάρας και Φλωρίδης.

«Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας; 100% υπήρχαν σχέσεις ανάμεσα στην κυρία Τυχεροπούλου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας! Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου ήταν φυτευτή. Την έλεγαν «Υπερτάτη»!», όπως είπε, κάνοντας λόγου για επιλεκτική Δικαιοσύνη.

«Προσάπτετε κατεύθυνση και σκοπιμότητα στην έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέα σε συνεργασία με την κυρία Τυχεροπούλου;», ρώτησε τον μάρτυρα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «100%», απάντησε ο μάρτυρας.

Αναφερόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, υποστήριξε πως «αγωνιούσε» για την κατάσταση στον Οργανισμό, σχολίασε ωστόσο πως «δεν αντέδρασε όπως έπρεπε στις συκοφαντίες» εις βάρος του.

Έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ στα λεγόμενα του Ν. Σαλάτα

Οι καταγγελίες του Νίκου Σαλάτα πυροδότησαν την οργισμένη αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε «αδιανόητη» την επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους λειτουργούς της. «Αμφισβήτησατε ευθέως την αξιοπιστία τους. Εκφράζω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις από πρώην αξιωματούχο που επέλεξε η κυβέρνηση», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη, προσθέτοντας πως «δεν ενδιαφέρει κανέναν η βεντέτα σας με την κυρία Τυχεροπούλου», προκαλώντας την «έκρηξη» του μάρτυρα.

Ο Νίκος Σαλάτας, απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσε πως «καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου», αποδίδοντας την απομάκρυνση του στον Γιώργο Μυλωνάκη.

Κοινοβουλευτικές πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε συγκάλυψη



Πηγές της ΝΔ, σχολίαζαν ότι η αναφορά του Νίκου Σαλάτα στον υφυπουργώ παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, «που σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, του ξεκαθάρισε ότι οφείλει να αφήσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση από την απομάκρυνσή του από τον οργανισμό, δικαιώνει την θέση της κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει να συγκαλύψει κάτι, αλλά αντιθέτως κάνει πράξη το «όλα στο φως».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάθεση του τέως προέδρου του Οργανισμού πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ακόμη πως ο μάρτυρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, «προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».--