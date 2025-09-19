Εξελέγη γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος: Είμαι υπέρ της «δημιουργικής συμμετοχής» των βουλευτών μας - iefimerida.gr

Εξελέγη Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού.

Κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνοντας τον Θεσσαλό πολιτικό για τη θέση του ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε: «Η πρόταση μου για Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε!».

Στην αρχή της συνεδρίασης της ΚΟ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος ΓΓ της ΚΟ Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Χρέος όλων μας και πρωτίστως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος του κόμματος, είναι να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές της παράταξης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι εσαεί ο βασικός πυλώνας της πολιτικής μας ζωής, για να μπορεί να υπηρετεί την πραγματική πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού» κατέληξε στην ομιλία του ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την εκλογή του σε Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Βαρύτητα της ευθύνης

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στην ομιλία του ευχαρίστησε θερμά για την εκλογή του στη «θέση ευθύνης του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ιστορικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αναμφίβολα, θα προτιμούσα αυτή να είχε γίνει υπό άλλες συνθήκες και όχι λόγω της αναπάντεχης απώλειας του καλού συναδέλφου μας Απόστολου Βεσυρόπουλου, που θα μείνει στη μνήμη μας για τη διαλλακτικότητα και τη μετριοπάθειά του, χαρακτηριστικά πολύτιμα στον δημόσιο βίο. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου επεφύλαξε προτείνοντάς με γι’ αυτή την θέση ευθύνης. Θέση την οποία υπηρέτησαν στο παρελθόν σημαντικές προσωπικότητες της παράταξης και της χώρας, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος και ο Δημήτρης Σιούφας -για να περιοριστώ σε όσους δεν είναι πια μαζί μας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και τη βαρύτητα της ευθύνης που καλούμαι να επωμιστώ».

