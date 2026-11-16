Ρωγμές στο κόμμα Τσίπρα: Η πρώτη αποχώρηση στελέχους της ΕΛΑΣ -«Άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα»

Η πρώτη αποχώρηση στελέχους καταγράφεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα,﻿ καθώς η Χρυσή Γκαβανίδου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κομματικό εγχείρημα.

Η Χρυσή Γκαβανίδου συμμετείχε μέχρι πρότινος στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, εκπροσωπώντας τη Θεσσαλονίκη, ενώ κατείχε και τη θέση της αντιπροέδρου στο Πανελλήνιο Κίνημα Πολιτών Δανειοληπτών.

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«Άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα»

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εσωτερικές διαφωνίες και οργανωτικές δυσλειτουργίες, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του κόμματος.

Στην ανακοίνωση της αποχώρησής της, η κ. Γκαβανίδου διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις, κάνοντας λόγο για «άνιση μεταχείριση» και «οργανωτικά προβλήματα», ενώ παράλληλα εκφράζει τη διαφωνία της με την ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση του νέου φορέα. Ειδικότερα, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη, επικρίνει την πρόταση της ΕΛΑΣ, την οποία χαρακτηρίζει ως μια προσέγγιση «win-win» που επιχειρεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις τράπεζες.

Παράλληλα, απευθυνόμενη στον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για μια δεύτερη ευκαιρία και την ενότητα των πολιτικών δυνάμεων θα έπρεπε να βασίζεται στις ανάγκες και στις προτεραιότητες των πολιτών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, και όχι στις απαιτήσεις των πιστωτών.

Η ανάρτηση της Χρυσής Γκαβανίδου

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ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ



Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι μετά από σειρά γεγονότων και διαφωνιών αποχώρησα από την ΕΛΑΣ, ως μέλος Εθνικού Συμβουλίου & ως απλό μέλος του κόμματος.

Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν,

αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα. Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή. Οι προκλήσεις και οι διακρίσεις είναι προσβλητικές και θίγουν αγώνες ετών, απαξιώνοντας ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την ανατροπή.

Στο Νομοσχέδιο Πιερρακάκη η πρόταση της ΕΛΑΣ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και τραπεζών ταυτόχρονα.

Δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους.

Οι πιστωτές χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των δανειοληπτών.

Δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών από τα κοράκια.

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Ο αγώνας συνεχίζεται στους δρόμους.

Στη δεύτερη ευκαιρία, κ. πρόεδρε της ΕΛΑΣ,

θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των πιστωτών.

Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας.

Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ.

Συνεχίζω αλληλέγγυα με φίλους, συναδέλφους και συνδικαλιστές. Παραμένω ενεργή στον Συνδικαλισμό και στα Κινήματα.

Υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προστασία των δανειοληπτών και τη συνοχή της κοινωνίας μας χωρίς κομματική ταυτότητα.

ΥΓ. Το αίτημα διαγραφής μου εστάλη ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου 2025 στη διεύθυνση myelas με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης και όχι στις 13, όπως δημοσιεύτηκε.

Χρυσή Ν. Γκαβανίδου