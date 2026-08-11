Ερώτηση Αυτιά σε Κομισιόν: «Έλεγχος σε αγορές ακινήτων από τρίτες χώρες σε διασυνοριακές περιοχές» - iefimerida.gr

Το εάν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν, προτίθεται «να ελέγξει επιθετικές αγορές γης και ακινήτων που πραγματοποιούνται με εισροές κεφαλαίων τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ», ζητά να πληροφορηθεί με ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών.

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Ο κ. Αυτιάς επισημαίνει, επίσης, ότι «το φαινόμενο αυτό εντείνεται όλο και περισσότερο σε διασυνοριακές περιοχές που κατέχουν υψηλή οικονομική και εθνική σημασία, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών».

Η ερώτηση του Γιώργου Αυτιά

Το κείμενο της ερώτησης, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Το φαινόμενο της επιθετικής αγοράς γης και ακινήτων, μέσω μαζικών εισροών κεφαλαίων από τρίτες χώρες, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και αναφορές κατοίκων πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε διασυνοριακές περιοχές με υψηλή οικονομική και εθνική σημασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς διαφάνειας ως προς την προέλευση του χρήματος, τον σκοπό και τη δομή της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνά την εταιρική διάρθρωση ιδίως στις περιπτώσεις όπου υφίστανται εικονικές εταιρείες που επιτρέπουν αποφυγή πληρωμής φόρου ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

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Τέλος, στις περιοχές στρατηγικής σημασίας οι πωλήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο και στην έγκριση των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους, όταν προκύπτουν εθνικά ζητήματα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: