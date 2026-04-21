Έρχονται νέα μέτρα στήριξης -Θα τα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός ακόμα και αύριο - iefimerida.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε και νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) ο Παύλος Μαρινάκης, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης στους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 επεσήμανε πως «υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

Το ύψος του πλεονάσματος θα κρίνει τα μέτρα

Οπως είχε γράψει και το iefimerida στις 17/4/2026 το ακριβές ύψος του πλεονάσματος, το οποίο θα ανακοινωθεί από την Eurostat την Τετάρτη 22 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται νέα ανοδική αναθεώρηση με τις εκτιμήσεις να το τοποθετούν κοντά στην περιοχή του 4,8% - 4,9% του ΑΕΠ, επίδοση που υπερβαίνει σημαντικά την τελευταία πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ.

Εξάλλου τις προθέσεις της κυβέρνησης είχε κάνει γνωστές και ο υπουργός Εθνικής Οικονομία, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για το πλεόνασμα ήταν κατηγορηματικός. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση προς τα πάνω. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

