ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις άρσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου - iefimerida.gr

Την άρση ή μη της ασυλίας των δύο «γαλάζιων» βουλευτών θα εισηγηθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας. Τετάρτη η Ολομέλεια θα λάβει την τελική απόφαση για τους 11+2 βουλευτές της ΝΔ.

Τετάρτη συνεδριάζει η Ολομέλεια

Κεκλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) προκειμένου να «ανάψει» το πράσινο φως για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου που περιλαμβάνονται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία που αφορά τους δύο βουλευτές έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως συνέβη για τους άλλους 11 βουλευτές της ΝΔ, και αφορά ενδείξεις για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Στην περίπτωση των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λόγω αναρμοδιότητας παρέπεμψε την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη.

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για πράξη που δε συντελέστηκε

Την άρση της ασυλίας του θα ζητήσει ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, πιθανότατα μέσω υπομνήματος, όπως είχε διατυπώσει δημοσίως από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

«Εμμένω στην άρση ασυλίας μου παρόλο που ελέγχομαι για πράξη που δεν συντελέστηκε» δήλωσε στο iefimerida, σημειώνοντας ότι θα εξηγήσει τις θέσεις του από το βήμα της Βουλής στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 22 Απριλίου.

Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο Χαράλαμπος Αθανασίου

Από την άλλη, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του για το εάν θα ζητήσει από τους βουλευτές να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας του ούτε ακόμη και αν θα προσέλθει στην Επιτροπή Δεοντολογίας ή αν θα επιλέξει και αυτός την «οδό» του υπομνήματος.

Ωστόσο σε πρόσφατο «πηγαδάκι» στη Βουλή ο πρώην δικαστικός τόνιζε ότι δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο εις βάρος του καθώς δεν ζήτησε από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία.