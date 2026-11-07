Επίθεση με πυροβολισμούς στην Κρακοβία: Το μήνυμα συμπαράστασης του ΥΠΕΞ της Ελλάδας - iefimerida.gr

Θλίψη και αποτροπιασμό για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Κρακοβία εξέφρασε το ελληνικό ΥΠΕΞ.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με αφορμή το σημερινό τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.

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Υπενθυμίζεται ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τουλάχιστον 15 άλλους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι Πολωνός, διαψευδόντας τις πληροφορίες για δεύτερο δράστη.

Όπως τόνισε η Αστυνομία, άρχισε να δέχεται αναφορές γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ότι ένα άτομο, οδηγώντας το όχημά του στην κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, που ήταν γεμάτη από κόσμο, άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητό του αδιακρίτως ανθρώπους.

«Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και μεταφέρεται σε νοσοκομείο», τόνισε η Αστυνομία.

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«Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικούς, ο άνδρας φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

«Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, αλλά ο άνδρας ανταπέδωσε τα πυρά. Ως αποτέλεσμα, δύο αστυνομικοί βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών».