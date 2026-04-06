Πέρκα κατά κυβέρνησης στη Βουλή: «Δεν μιλάμε για παθογένειες, αλλά για καθεστώς εξουσίας» - iefimerida.gr

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η παρέμβαση της Πέτης Πέρκα στη Βουλή, με αιχμές για σκάνδαλα, διαφθορά και διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης, μιλώντας για «συνεχή σκάνδαλα» και θέτοντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης.

Σφοδρή κριτική για την κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη σωρεία σκανδάλων που έρχονται το ένα πάνω στο άλλο και τελειώμα δεν έχουν, καταφεύγει σε έναν αναγκαστικό ανασχηματισμό», τόνισε η Πέτη Πέρκα, προσθέτοντας πως «είναι αδύνατον όμως πλέον να διαφύγει από τον ανασχηματισμό».

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά».

Αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμική λειτουργία

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι «είναι η κορυφή του παγόβουνου και η συνέχεια μιας πορείας όπου το κράτος δικαίου διαβρώνεται συστηματικά», για να υπογραμμίσει με έμφαση: «Δεν μιλάμε για ''παθογένειες'' ούτε για ''μεμονωμένα περιστατικά''. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ένα σύστημα που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εργαλείο εξαγοράς ψήφων και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων», ενώ πρόσθεσε πως «χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει στη χώρα».

Καταγγελίες για διαχείριση πόρων και πολιτικές ευθύνες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί τελικά μια χαμένη ευκαιρία, αφού το χρήμα μοιράστηκε σε ελάχιστες εταιρείες χωρίς συνεκτικό σχέδιο και στόχευση».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι «στη σημερινή δύσκολη και απαιτητική συγκυρία, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί από μια κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά», καλώντας παράλληλα να προχωρήσουν «άμεσα κοινοβουλευτικές διαδικασίες» και επισημαίνοντας: «Μην διανοηθείτε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα για να πέσουν στα μαλακά βουλευτές και υπουργοί σας».