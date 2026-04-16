Επανεμφάνιση Καρυστιανού με... διάγγελμα για το Κράτος Δικαίου -Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα - iefimerida.gr

Πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δεν είχε επανεμφανιστεί δημόσια από την ανακοίνωση του κόμματός της την 1η Απριλίου, εξαπέλυσε σήμερα βιντεοσκοπημένη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με φόντο το Κράτος Δικαίου στη χώρα.

«Σήμερα διεξάγεται στη Βουλή άλλη μία υποκριτική συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποτίθεται πως είναι ο βασικός θεματοφύλακας του. Κατάντησαν την Ελλάδα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας, σε κράτος παρανομίας και αδικίας και την ΕΕ σε συνεργό διαφθοράς, απρόθυμη να διεκδικήσει τους σκοπούς της ίδρυσής της».

«Είναι όλοι τους συνένοχοι για το ντροπιαστικό καθεστώς της κατάπτυστης ασυλίας και ατιμωρησίας των ποινικά υπόλογων πολιτικών, οι οποίοι ούτε ερευνώνται ούτε διώκονται. Γιατί θα μιλήσουν άραγε σήμερα στη Βουλή. Για τους ποινικά υπόλογους νυν και πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και Τσίπρα τους οποίους κυβέρνηση και πλειοψηφία της αντιπολίτευσης τους ξέπλυναν για την τραγωδία των Τεμπών; Για τους ποινικά υπόλογους της κυβέρνησης Μητσοτάκη η οποία παρακολουθούσε με το Predator πολιτικούς αρχηγούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και ξεπλύθηκε από την ηγεσία του Αρείου Πάγου;».

«Η σημερινή συζήτηση δεν είναι για το Κράτος Δικαίου, αλλά για το Κράτος Μαφίας;» είπε κλείνοντας η Μαρία Καρυστιανού.

