Επίθεση Καρτερού και στη Νέα Αριστερά μετά τον Ανδρουλάκη: Τι του απαντούν οι πρώην σύντροφοί του - iefimerida.gr

Νέο επεισόδιο στον εσωτερικό πόλεμο της Αριστεράς προκαλεί η παρέμβαση του Θανάση Καρτερού, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά τη σύγκρουσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στρέφει αυτή τη φορά τα πυρά του κατά των πρώην συντρόφων του στη Νέα Αριστερά, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η Έφη Αχτσιόγλου για την απόφασή της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

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Ο Θανάσης Καρτερός, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση όταν με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αναρωτήθηκε εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι «βλάκας», για να ανασκευάσει στη συνέχεια, στρέφει τώρα τα πυρά του κατά των πρώην συντρόφων του στη Νέα Αριστερά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έφη Αχτσιόγλου, η ένταξη της οποίας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Αριστεράς. Οι πρώην σύντροφοί της άσκησαν κριτική στην πολιτική της επιλογή, με τον Θανάση Καρτερό να παρεμβαίνει δημόσια υπέρ της και να στρέφεται εναντίον εκείνων με τους οποίους μέχρι πρότινος βρισκόταν στην ίδια πολιτική πλευρά.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Έφη Αχτσιόγλου υπήρξε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η απόφασή της να συμπορευθεί εκ νέου με τον Αλέξη Τσίπρα αναζωπύρωσε τις εσωτερικές αντιθέσεις στον χώρο. Η κριτική που δέχθηκε δεν αφορούσε μόνο την προσωπική της επιλογή, αλλά και τη συνολική πολιτική κατεύθυνση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Το άρθρο Καρτερού και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς

Η παρέμβαση Καρτερού προκάλεσε την αντίδραση της Νέας Αριστεράς, με πηγές του νεοπαγούς κόμματος της Αριστεράς να εξαπολύουν επίθεση τόσο στον ίδιο όσο και στην πολιτική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα.

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«Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το σημερινό άρθρο του Θανάση Καρτερού, κορυφαίου στελέχους της ΕΛΑΣ και συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, αποδίδοντας την ενόχλησή του στο γεγονός ότι η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να ασκεί κριτική στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, υπερασπιζόμενη τις δικές της πολιτικές θέσεις.

Η απάντηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον Θανάση Καρτερό, αλλά επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις που, κατά τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζουν την πολιτική φυσιογνωμία του νέου εγχειρήματος Τσίπρα.

Πηγές του κόμματος κάνουν λόγο για μια νέα επικοινωνιακή συνταγή περί «στροφής αριστερά» και «συσπείρωσης του 18%», αφήνοντας αιχμές για τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού και του επιτελείου του.

Το «δεξί φλας» που άναψε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν απέδωσε

Με εμφανώς ειρωνική διάθεση, οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι το «δεξί φλας» που άναψε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν απέδωσε και έτσι το επιτελείο του αποφάσισε να ανάψει τώρα «αριστερό φλας», αναζητώντας τη συσπείρωση του 18%. Μάλιστα, επικαλούνται δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, βασίζονται σε ανεπίσημα ενημερωτικά σημειώματα (non papers) της ηγεσίας της ΕΛ.Α.Σ., αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις διαδοχικές αλλαγές στην πολιτική στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού.

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Πρόκειται για μια ευθεία αμφισβήτηση της στρατηγικής του Αλέξη Τσίπρα, σε μια περίοδο κατά την οποία στο εσωτερικό του νέου κόμματος καταγράφονται προβληματισμοί για την πολιτική του φυσιογνωμία, τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Αριστεράς.

Οι ίδιες πηγές περνούν, μάλιστα, από την κριτική στις συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, καλώντας τον Θανάση Καρτερό να μεταφέρει στο επιτελείο της Αμαλίας μια σειρά από θέσεις που, όπως υποστηρίζουν, θα αποδείκνυαν στην πράξη την επιχειρούμενη αριστερή στροφή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντίθεση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η διακοπή κάθε συνεργασίας με το Ισραήλ, η μείωση των εξοπλιστικών δαπανών προς όφελος της Παιδείας και της Υγείας, η μείωση των έμμεσων φόρων και η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Παράλληλα, ζητούν την ανατροπή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, την καθιέρωση της απλής αναλογικής, την κατάργηση της Golden Visa και τον περιορισμό του Airbnb και του υπερτουρισμού.

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Νέος κύκλος πολιτικής σύγκρουσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στις συντάξεις, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο την πρόταση για 13η σύνταξη, με τη Νέα Αριστερά να ζητά επιπλέον τη 14η σύνταξη και την αποκατάσταση των δύο πρόσθετων μισθών στο Δημόσιο.

Η νέα αντιπαράθεση δείχνει ότι η ένταξη της Έφης Αχτσιόγλου στο κόμμα Τσίπρα δεν κλείνει τους λογαριασμούς στον χώρο της Αριστεράς. Αντιθέτως, ανοίγει έναν νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης, με επίκεντρο τόσο τις μετακινήσεις στελεχών όσο και την πολιτική φυσιογνωμία της ΕΛ.Α.Σ.

Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αντιπαράθεση με τη Νέα Αριστερά δείχνει ότι ο λεγόμενος «προοδευτικός εμφύλιος», τον οποίο ο ίδιος επιδιώκει να αποφύγει, κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.