Επίθεση Ανδρουλάκη στη Σώτη Τριανταφύλλου -Τι δήλωσε η συγγραφέας για το ΠΑΣΟΚ και την έλλειψη διαφάνειας - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στράφηκε κατά της Σώτης Τριανταφύλλου επειδή η συγγραφέας, με αφορμή την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξε χθες τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη διαφάνειας στη χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναδημοσίευσε στα social media την ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου, δικηγόρου και αναπληρώτριας του τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. Στην ανάρτησή της η κυρία Θεοδώρου επιχειρεί να απαντήσει στη δήλωση της Σώτης Τριανταφύλλου πως «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά - δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην απάντηση της Μαρινίκης Θεοδώρου, την οποία υιοθετεί, όπως φαίνεται, και ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει να κάνει λόγο για παρακμή που «απλώνεται παντού», χωρίς μία κουβέντα για τις διαχρονικές ευθύνες του κόμματος σε αυτό που λέγεται ρουσφετολογία, και φυσικά καμία κουβέντα για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που χτυπούν το πελατειακό κράτος.

Η ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου:

Η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλάει με ηθικούς όρους».

Σε μια εποχή που όλοι αυτοανακηρύσσονται ηθικοί κριτές, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος «δικαιούται» να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου.

Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και «αλάθητων»; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση;

Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο και τον χώρο να αγωνιστεί, όπως κι εσείς τη γραφή σας· ας προσγειωθούμε λοιπόν, με σεβασμό σε κάθε επιλογή και σε κάθε προσπάθεια, ατομική και συλλογική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΥΓ.: Το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες.

Σώτη Τριανταφύλλου: «Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με αυτά που έκανε 20 χρόνια»

Η Σώτη Τριανταφύλλου προκάλεσε εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις δηλώσεις που έκανε στο One Channel και στην εκπομπή «Εδώ» με τον Σταμάτη Ζαχαρό, με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «η διαφορά μας με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι κάτι είναι έγκλημα. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρεισμα, έχουμε διαπαιδαγωγηθεί λανθασμένα, δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια στην Ελλάδα. Η ιστορία της Ελλάδας είναι ιστορία αδιαφάνειας και αδικιών. Έχουμε γαλουχηθεί στην ατιμωρησία, τη μη λογοδοσία. Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε όλοι».

Πρόσθεσε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά - δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας».