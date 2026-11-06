Παπαδοπούλου για επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Η Αθήνα παρακολουθεί στενά, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διπλωματικών κινήσεων - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση δεν αποκλείει νέες διπλωματικές και θεσμικές ενέργειες για την προστασία των ελληνόκτητων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Μία εβδομάδα μετά τη βύθιση ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από drones στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ξεκαθάρισε στη Βουλή πως αυτές οι επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστέες από όπου και εάν προέρχονται και ανεξαρτήτως των ειδικών συνθηκών.

«Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά την κατάσταση, δεν περιορίζεται σε απλές γενικόλογες διατυπώσεις ανησυχίας»

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία αναφορικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από τα πλήγματα κατά ελληνόκτητων πλοίων και πλοίων με ελληνική σημαία, η υφυπουργός σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε απλές γενικόλογες διατυπώσεις ανησυχίας» και τόνισε πως «αντιθέτως έχει ήδη προβεί σε έμπρακτες και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν αποκλείει την εξέταση και ανάληψη των διπλωματικών και θεσμικών ενεργειών εφόσον οι επί του πεδίου εξελίξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία το καταστήσουν αναγκαίο».

Νωρίτερα ο Αλέξανδρος Καζαμίας είχε αναφέρει ότι συνολικά περί τα 440 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικά και ουκρανικά drones και οι νεκροί ναυτικοί είναι 42, ρωτώντας γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά «σε συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις», ακόμη και απέναντι σε σύμμαχο κράτος «όπως η Ουκρανία».