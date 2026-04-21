Επιταχύνεται το νέο κόμμα Τσίπρα -Η απαίτηση για παραίτηση βουλευτών προκαλεί εντάσεις - iefimerida.gr

Σε τροχιά επιτάχυνσης επανέρχονται οι διεργασίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η προϋπόθεση παραίτησης των εν ενεργεία βουλευτών να πυροδοτεί συζητήσεις και ερμηνείες, καθώς ένα τμήμα αυτών τη συνδέει με σχέδιο ενίσχυσης νέων προσώπων και αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών ισορροπιών.

Σενάρια και ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά

Σε φάση επιτάχυνσης φαίνεται να εισέρχονται οι διεργασίες γύρω από τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, με το σενάριο να επανέρχεται δυναμικά στην πολιτική επικαιρότητα και να πυροδοτεί ένα νέο κύμα συζητήσεων, σεναρίων αλλά και παρασκηνιακών ζυμώσεων στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο αν και πότε θα ανακοινωθεί το νέο εγχείρημα, αλλά επεκτείνεται κυρίως στους όρους συγκρότησής του και στα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Και αυτό διότι, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει σημαντικό διάστημα από τα «επεισόδια του εξώστη» –όταν ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιχειρήσει να δώσει ένα σαφές πολιτικό σήμα ανανέωσης και αποστασιοποίησης από το παρελθόν– μέχρι και τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου ο πρώην πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής πρώην συντρόφων, οι βασικές παράμετροι του σχεδιασμού εξακολουθούν να προκαλούν ερμηνείες και αντιδράσεις.

Η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή στο κόμμα Τσίπρα

Στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρίσκεται η προϋπόθεση που έχει τεθεί για τους εν ενεργεία βουλευτές: η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα ως απαραίτητος όρος για τη συμμετοχή στο νέο κόμμα. Μια επιλογή που, σε πρώτη ανάγνωση, ερμηνεύεται ως προσπάθεια διασφάλισης καθαρών πολιτικών όρων και αποφυγής φαινομένων «μεταγραφών» εντός της Βουλής, έχει ωστόσο αρχίσει να αποκτά και μια δεύτερη, πιο σύνθετη πολιτική διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις που διακινούνται σε κοινοβουλευτικούς κύκλους, η συγκεκριμένη «κόκκινη γραμμή» προκαλεί ήδη προβληματισμό σε ένα τμήμα βουλευτών –που αριθμητικά ξεπερνά τους είκοσι– οι οποίοι εμφανίζονται θετικοί απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης στο νέο εγχείρημα, αλλά αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο απώλειας της κοινοβουλευτικής τους ιδιότητας. Δεν πρόκειται για ενιαίο μπλοκ, ούτε για συγκροτημένη τάση, ωστόσο οι συζητήσεις που αναπτύσσονται στο παρασκήνιο αναδεικνύουν μια κοινή ανησυχία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα μέρος αυτών των βουλευτών διατυπώνει μια πιο πολιτική ανάγνωση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης. Εκτιμούν ότι η απαίτηση παραίτησης δεν αποτελεί απλώς ένα θεσμικό φίλτρο, αλλά ενδέχεται να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων προσώπων που θα κληθούν να στελεχώσουν το νέο κόμμα.

Η λογική πίσω από αυτή την εκτίμηση είναι απλή: σε περίπτωση που το νέο σχήμα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή εν ενεργεία βουλευτών, αυτοί θα εισέλθουν στην εκλογική μάχη με σαφές πλεονέκτημα. Διαθέτουν αναγνωρισιμότητα, οργανωμένα δίκτυα και πρόσβαση σε εκλογικούς μηχανισμούς που δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν νέα πρόσωπα χωρίς πολιτική εμπειρία. Μια τέτοια συνθήκη, σύμφωνα με την ίδια ανάγνωση, θα δημιουργούσε εκ των πραγμάτων μια ανισορροπία που θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την προσέλκυση νέων στελεχών.

Ευνοούνται τα νέα πρόσωπα

Αντίθετα, η απαίτηση για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα πριν από την ένταξη στο νέο φορέα εξισώνει –τουλάχιστον σε έναν βαθμό– τους όρους συμμετοχής. Οι ήδη εκλεγμένοι βουλευτές καλούνται να «μηδενίσουν το κοντέρ» και να διεκδικήσουν εκ νέου την παρουσία τους, αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο και χωρίς το θεσμικό πλεονέκτημα της εν ενεργεία ιδιότητας. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι μειώνεται η απόσταση μεταξύ παλαιών και νέων υποψηφίων, καθιστώντας πιο ελκυστική τη συμμετοχή προσώπων που μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός του στενού κομματικού πυρήνα.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί κυρίως μια πολιτική επιλογή συνέπειας, που αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η εικόνα ενός κόμματος που συγκροτείται μέσα από μετακινήσεις εν ενεργεία βουλευτών. Σε αυτή την εκδοχή, το βάρος δίνεται περισσότερο στο πολιτικό μήνυμα και λιγότερο στις εσωτερικές ισορροπίες.

Παράλληλα, δεν λείπουν και εκείνοι που βλέπουν στη συγκεκριμένη επιλογή ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ότι το νέο εγχείρημα δεν θα αποτελέσει απλώς μια ανασύνθεση υφιστάμενων δυνάμεων, αλλά θα επιχειρήσει να οικοδομηθεί σε διαφορετικές βάσεις, με έμφαση στην ανανέωση και την αναδιάταξη του πολιτικού προσωπικού.

Οι εσωτερικές ισορροπίες του εγχειρήματος

Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο παραμένει ρευστό. Οι τελικές αποφάσεις, τόσο ως προς το χρονοδιάγραμμα όσο και ως προς τη σύνθεση του νέου φορέα, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το «αν» στο «πώς», με τους όρους συμμετοχής να αναδεικνύονται σε κρίσιμο παράγοντα που θα καθορίσει όχι μόνο τη φυσιογνωμία, αλλά και τις εσωτερικές ισορροπίες του εγχειρήματος.

Και σε αυτό το πλαίσιο, η «παγίδα του εξώστη» –όπως ήδη περιγράφεται από ορισμένους στο παρασκήνιο– αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δίλημμα που διαπερνά τη συζήτηση: ανανέωση με όρους ρήξης ή ανασύνθεση με όρους συνέχειας. Ένα δίλημμα που δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά εν τέλει την ίδια την πολιτική κατεύθυνση του υπό διαμόρφωση φορέα.