Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης -«Σε λίγο καιρό θα είναι καινούργιο, το ΕΣΥ άλλαξε!» - iefimerida.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη, έγιναν δεκτοί με λουλούδια από την διοίκηση του νοσοκομείου καθώς και από μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο υπουργός Υγείας, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με τους εργαζόμενους, άκουσε τα αιτήματα τους και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται.

Οπως είναι γνωστό από το υπουργείο, στο Νοσοκομείο Δράμας πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω ΕΣΠΑ, έργα ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου καθώς και έργα αναμόρφωσης και επέκτασης του τμήματος επειγόντων περιστατικών ενώ το Νοσοκομείο αναμένεται να ενισχυθεί με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου για το 2019 διαμορφώθηκε στα 8,1 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 στα 10,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,57%.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Για την επίσκεψή του ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ανάρτησή του πως τα έργα στο νοσοκομείο θα έχουν ολοκληρωθεί σύντομα και η εικόνα του θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν της επίσκεψής του στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θύμησε πως υπήρξαν εντάσεις, ωστόσο τα προβλήματα έχουν διευθετηθεί.

«Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 4 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια.

Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί.

Μην περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους.

Επισκέφθηκα παράλληλα και είδα όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν και όσα γίνονται τώρα, σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο.

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη που σε ένα συνολικό μήνυμα ενότητας της Πολιτείας με συνόδεψαν στην επίσκεψη μου και θέσπισαν ειδικά κίνητρα για να βοηθήσουν! Το ΕΣΥ άλλαξε»