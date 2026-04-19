Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Πέφτουν υπογραφές 5ετούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας -Τι θα συζητήσουν με τον Κ. Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, το διήμερο 24-25 Απριλίου, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα 24-25 Απριλίου επικυρώνει την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας άμυνας και ασφάλειας. Η αρχική συμφωνία, του 2021, υπήρξε πρωτοποριακή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής άμυνας και αυτονομίας, θέμα που προωθούν οι δύο ηγέτες.

Οι συνομιλίες Μητσοτάκη-Μακρόν θα εστιάσουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης θα ισχύει για πενταετή περίοδο με αόριστη επέκταση. Η συνεργασία διευρύνεται από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική σε οικονομία, καινοτομία, πολιτική προστασία και προάσπιση του διεθνούς δικαίου, βαθαίνοντας τις σχέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Ελλάδα και Γαλλία πρωτοστατούν στην ΕΕ προωθώντας πρωτοβουλίες για ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου.

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα θα σημάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα εμβάθυνσης της ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας, ενώ παράλληλα τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας αναμένεται να επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

H αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Γαλλίας συγκαταλέγονται στους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν θέσει το ζήτημα αυτό στο τραπέζι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης και Μακρόν

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης.

Ο πρωθυπουργός είχε, άλλωστε, θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, για το οποίο είχε μιλήσει στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον περασμένο Μάιο.

Παράλληλα, η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύει το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας.

Η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.



H συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Ας σημειωθεί ότι την Παρασκευή 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση και συζήτηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν, στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, την οποία θα συντονίσει ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς.