 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας - iefimerida.gr
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Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληναςπρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Νικουλέσκου για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και της παροχής από την Ελλάδα στη Ρουμανία τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών του κράτους.

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