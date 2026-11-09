Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας - iefimerida.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληναςπρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Νικουλέσκου για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, καθώς και της παροχής από την Ελλάδα στη Ρουμανία τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών του κράτους.