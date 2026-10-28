Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών -Συζήτησαν για Ανατολική Μεσόγειο και θέματα ασφαλείας - iefimerida.gr

O Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην Στρατηγική Εταιρική Σχέση, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν επίσης περιφερειακές εξελίξεις, θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.