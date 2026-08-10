 Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του: Στενός συντονισμός για περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη - iefimerida.gr
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Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του: Στενός συντονισμός για περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης / EUROKINISSI: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το απόγευμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι. 

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, οι δυο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ΥΠΕΞ εξέτασαν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας και της Αιγύπτου ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή, οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τις κοινές θέσεις τους σε βασικά περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης.

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