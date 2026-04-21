Η άρση ασυλίας 13 βουλευτών δοκιμάζει τη ΝΔ -Επιχείρηση συσπείρωσης και διλήμματα Μητσοτάκη προς τις κάλπες - iefimerida.gr

Θέτοντας τη διαχωριστική γραμμή με την αντιπολίτευση και εκπέμποντας σε προεκλογικό τόνο στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Κρήτη, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να συσπειρώσει την κοινοβουλευτική ομάδα και τη βάση του κόμματος σε μία δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση.

Η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών του κόμματος την Τετάρτη στη Βουλή αποτελεί δοκιμασία για τη συνοχή της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και το Μεγάρου Μαξίμου εντείνει τις κινήσεις του για τον περιορισμό των διαρροών που θα επιφέρουν επιπλέον πολιτικό κόστος. Και παράλληλα, προσπαθεί να θέσει την ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της «κυβερνησιμότητας», όπου διαθέτει πλεονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης.

Τα τηλεφωνήματα στους επιφυλακτικούς βουλευτές

Τις τελευταίες ημέρες τα τηλέφωνα των βουλευτών που έχουν διατηρούν επιφυλάξεις για την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, καθώς εκτιμούν ότι δεν υποστηρίζονται νομικά οι κατηγορίες που τους απευθύνει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, χτυπούν διαρκώς. Οι κλήσεις γίνονται από τον γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και το στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Θανάση Νέζη, οι οποίοι προσπαθούν να τους μεταπείσουν και τελικά να τηρήσουν τη «γραμμή», ψηφίζοντας υπέρ της άρσης ασυλίας.

Οι διαφοροποιήσεις, οι αθώοι και οι ένοχοι

Παρότι δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, θα δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση αν υπάρξουν πολλές διαφοροποιήσεις, γι’ αυτό έχει ενταθεί η πίεση. «Αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε ότι «πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό που και οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει, δηλαδή την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους». Έτσι, αρκετοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερες σκέψεις, ενώ πολλοί προσανατολίζονται στην αποχή για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Χθες, από το Ηράκλειο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να θέσει το ουσιαστικό επίδικο της πολιτικής αντιπαράθεσης που για τον ίδιο είναι η πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Όπως υποστήριξε, η συνεργασία κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης των εκπροσώπων της, για τα θέματα που αφορούν την Κρήτη, «συνιστά μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα.

Και μιας αντιπολίτευσης η οποία επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει ή να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει».

Τα διλήμματα που θα τεθούν στις εκλογές

Ο κ. Μητσοτάκης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις εκλογές και τα διλήμματα που θα τεθούν είπε πως «αυτή ακριβώς είναι και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980». Πρόθεση του είναι η συζήτηση να περάσει από τη σκανδαλολογία και την τοξικότητα στα παραδοτέα της διακυβέρνησης του, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης. Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι συσπειρώνει και τη γαλάζια βάση έναντι των επιθέσεων που δέχεται η ΝΔ από τα άλλα κόμματα, ενώ η συντήρηση του προεκλογικού κλίματος κρατά ζεστές τις κομματικές μηχανές, περιορίζει τις εσωκομματικές αντιδράσεις και ενισχύει την ενότητα. Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. «Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας στην επόμενη τετραετία, να οδηγήσει σε αυτή τη διαδρομή με σταθερότητα και προοπτική; Αυτοί που μόνη απάντηση έχουν άρνηση, επιμένουν συνταγή λεφτόδεντρων; Ή αυτοί που σε κάθε ζήτημα αναζητούν αιτίες τοξικότητας και διχασμού», αναρωτήθηκε. Και ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να στείλουν μήνυμα «ενότητας και αποφασιστικότητας», ώστε «να μην σπαταληθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί».