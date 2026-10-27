Επιχείρηση «Νομιμότητα παντού» από την κυβέρνηση -Προτεραιότητα η πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τι λένε για Pizza Fan, «Χωριάτικο», μπάσκετ - iefimerida.gr

Να πιστωθεί το μερίδιο που της αναλογεί για την αποκάλυψη των υποθέσεων διαφθοράς και φοροδιαφυγής που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες επιθυμεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικά από την στιγμή που η αντιπολίτευση - τόσο ο κ. Τσίπρας με το βίντεο του Σαββάτου, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα με δηλώσεις στελεχών τους - με αφορμή το σκάνδαλο στο μπάσκετ, τη Pizza Fan και το «Χωριάτικο»﻿, επιχειρεί να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως συνένοχη για ένα εκτεταμένο κλίμα διαφθοράς στη χώρα.

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Το δόγμα «νομιμότητα παντού» επανέρχεται στο κυβερνητικό λεξιλόγιο ως απόδειξη της αποφασιστικότητας να συγκρουστεί με οργανωμένα συμφέροντα και παγιωμένες πρακτικές παρανομίας «χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος». Όχι μόνο ως απάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και ως μία πολιτική που απηχεί το αίσθημα της κοινωνίας απέναντι σε υποθέσεις διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού εις βάρος των φορολογουμένων.

«Η αποκάλυψη, τις τελευταίες ημέρες, δύο μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής που ζημίωναν το ελληνικό Δημόσιο επιβεβαιώνει ότι η μάχη κατά της παρανομίας και του οικονομικού εγκλήματος διεξάγεται με σχέδιο, αποφασιστικότητα και απτά αποτελέσματα», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ και της ΑΑΔΕ ήταν αυτές που ξεσκέπασαν τα εγκληματικά δίκτυα που καταχράστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική τού «νόμος και τάξη» έχει ανταπόκριση τόσο σε ψηφοφόρους της παραδοσιακής Δεξιάς που έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη ΝΔ, όπως και σε κεντρώους ψηφοφόρους που κρατούν αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα εκφράζοντας δυσαρέσκεια για θεσμικά θέματα. Η διαφθορά, άλλωστε, είναι στην πρώτη τριάδα των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Μεγαλύτερη προβολή όσων έχουν γίνει για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της φοροδιαφυγής

Στον χθεσινό «πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου αποφασίστηκε η μεγαλύτερη προβολή όσων έχουν γίνει για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της φοροδιαφυγής, με τον κ. Μαρινάκη λίγες ώρες αργότερα να παρουσιάζει, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, έχει αποδώσει κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 πρόσωπα και έχει αποδομήσει 259 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ΑΑΔΕ τα έτη 2024 και 2025 ενέργησε συνολικά πάνω από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, πέρασε στην αντεπίθεση όσον αφορά τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Με αφορμή το βίντεο του κ. Τσίπρα για την ταινία «Νονός» ο κ. Μαρινάκης μίλησε για θράσος του πρώην πρωθυπουργού «που με τα δικά του νομοθετήματα έβγαλε νωρίτερα από τη φυλακή τον έναν εγκληματία μετά τον άλλο».

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διώξει από πάνω της κάθε κατηγορία για ανοχή όσων αποκαλύπτονται για τον χώρο του μπάσκετ με αιτιολογία τη στήριξη του κ. Λιόλιου το 2019 για να αναλάβει τα ηνία της ΕΟΚ. «Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης και λόγω της δυνατότητας που υπήρχε για συγκεκριμένες καταγγελίες και από τη διαβίβαση των καταγγελιών αυτών από τον υπουργό Αθλητισμού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την ακρίβεια και στον αθλητικό εισαγγελέα, ξεκίνησε αυτή η έρευνα», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης. Επίσης, κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν ότι η αλλαγή του νόμου από τον κ. Αυγενάκη για να αποκλειστούν από τις εκλογές στις Ομοσπονδίες όσοι ήταν άνω των 70 ετών, ήταν αίτημα των σωματείων και του αθλητικού κόσμου και όχι μία σκόπιμη ενέργεια με άλλα κίνητρα από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού. Ενώ, με αφορμή τη φωτογραφία μέσα από το Μαξίμου που βρέθηκε σε μήνυμα του 2021 στο κινητό του κ. Μαυραγάνη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν έχει καμία σχέση αυτό ή οποιοδήποτε άλλο ραντεβού με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Ούτε υπάρχει η ευθύνη της συνάντησης».

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Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Μιχάλης Μπεκίρης ενημέρωσε χθες το πρωί τον κ. Μητσοτάκη ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης που τον αφορά. Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα είναι αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης» και τονίζει ότι η απόφασή του είναι αποκλειστικά προσωπική.