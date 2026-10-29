«Επιχείρηση επαρχία» από τη ΝΔ με εντολή Μητσοτάκη -13 υπουργοί και υφυπουργοί στην Ήπειρο, επόμενος σταθμός η Θεσσαλία - iefimerida.gr

Ξαναπιάνουν από σήμερα δουλειά τα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, με 13 υπουργούς και υφυπουργούς να περιοδεύουν στην περιφέρεια Ηπείρου, ακολουθώντας τη σαφή οδηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη για διαρκή επαφή με την κοινωνία, και συστράτευση εν όψει των εκλογών της άνοιξης.

Έτσι, σήμερα και αύριο στην εκλογική περιφέρεια Άρτας περιοδεύουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στη Θεσπρωτία η Υπουργός Πολιτσμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στα Ιωάννινα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, και οι υφυπουργοί Μάριος Θεμιστοκλέους, Σταύρος Καλαφάτης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κώστας Καραγκούνης, Άννα Ευθυμίου και Έλενα Ράπτη. Τέλος, στην Πρέβεζα θα βρεθεί ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

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Η διήμερη κομματική εξόρμηση στην Ήπειρο θα κορυφωθεί αύριο Παρασκευή με μεγάλη εκδήλωση στα Ιωάννινα, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σε κάθε κλιμάκιο θα συμμετάσχουν και οι βουλευτές κάθε περιφερειακής ενότητας, καθώς και οι πρόεδροι και τα στελέχη των αντίστοιχων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.

Μετά την Ήπειρο στη Θεσσαλία

Μετά την Ήπειρο, βάσει σχεδιασμού, θα ακολουθήσει αντίστοιχη ομαδική «αποστολή» κυβερνητικών και κομματικών στελεχών στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με την στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου για την ενίσχυση της κυβερνητικής παρουσίας στους αγροτικούς νομούς όπου η ΝΔ καταγράφει χαμηλή συσπείρωση να είναι σαφής, σύμφωνα με δημοσκοπικές μετρήσεις που λαμβάνουν υπόψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας, θα πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, θεσμική συνάντηση με τους φορείς κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Προέδρους Επιμελητηρίων κ.α.), καθώς και κομματική συνεδρίαση στα γραφεία της εκάστοτε ΔΕΕΠ, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Γενικού Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη.

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Την «γαλάζια» προεκλογική στρατηγική παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρόσφατη περιοδεία του στον νομό Κιλκίς, δίνοντας το «σήμα» στα στελέχη του να βγουν ξανά στην κοινωνία, ορίζοντας ως εκλογικό στόχο την επανάληψη των υψηλών επιδόσεων που κατέγραψε η ΝΔ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από “θερμοκρασίες καύσωνα” – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επαναφέροντας το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας εν μέσω διεθνών αναταράξεων, και θέτοντας παράλληλα το δίλημμα της συνέχισης της κυβερνητικής πορείας ή της επιστροφής σε προηγούμενες πολιτικές περιόδους.

Την ίδια ώρα, σημαντικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος, προειδοποιώντας για φαινόμενα αλαζονείας και δίνοντας το στίγμα του στόχου για την επανασύνδεση της κεντροδεξιάς παράταξης με την παραδοσιακή της βάση, επιδιώκοντας να γεφυρώσει αποστάσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά τις εθνικές εκλογές του 2023.

«Να αφήσουμε στην άκρη της όποιες γκρίνιες τις οποίες ενοχλήσεις τα όποια παράπονα μπορεί να υπάρχουν. Είναι λογικό να υπάρχουν γιατί είμαστε σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση», είπε από το Αγιονέρι ο πρωθυπουργός, ζητώντας από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν ανοιχτά αυτιά στα προβλήματα των πολιτών.

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Στο ίδιο πνεύμα μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε φαινόμενα αυταρέσκειας και αλαζονείας «από τώρα μέχρι τις εκλογές», όπως χαρακτηριστικά είπε, προσθέτοντας ότι «θα πορευτούμε μαζί, θα ξαναπείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτούνε ακόμα μία φορά. Θα οδηγήσουμε την Ελλάδα με μία νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας».