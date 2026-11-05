Τελική ευθεία για επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο - Τα επόμενα 24ωρα η έκδοση NAVTEX - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector), καθώς η Αθήνα προετοιμάζει τα επόμενα βήματα για την επανέναρξη των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έκδοση της ελληνικής NAVTEX, η οποία θα σηματοδοτήσει την επανενεργοποίηση του σχεδιασμού, αλλά και στις κινήσεις της Άγκυρας απέναντι στην επιστροφή του ερευνητικού σκάφους στην περιοχή.



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Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει την έκδοση της NAVTEX ακόμη και την Παρασκευή, ή το αργότερο έως την Κυριακή.

Άλλες εκτιμήσεις, ωστόσο, τοποθετούν τη σχετική διαδικασία σε χρονικό ορίζοντα πέντε έως δεκαπέντε ημερών.



Το μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.



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Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου από την Τουρκία θα βρει απέναντί της την Ελλάδα.



Σημαντική παράμετρο στον σχεδιασμό αποτελεί και η γαλλική παρουσία. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» βρίσκεται στο Ηράκλειο, αναμένοντας τις οδηγίες για την επανέναρξη των εργασιών.



Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ενημέρωση που απαιτείται για ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας να γίνει μέσω της γαλλικής πλευράς. Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε στην Αθήνα να αποφύγει την απευθείας επικοινωνία με την Άγκυρα, περιορίζοντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο έντασης.

Η ευρωπαϊκή πίεση στην Τουρκία και το μήνυμα της Ουάσιγκτον

Η προετοιμασία για την επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένου διπλωματικού ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα έχει η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, στην οποία γίνεται αναφορά στην παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου από την Άγκυρα.



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Η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τη θέση της ελληνικής πλευράς, καθώς αναδεικνύει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά αφορά και την προώθηση ενός έργου με ευρωπαϊκή διάσταση και στρατηγική σημασία για την ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής.



Στο διπλωματικό πεδίο προστίθεται και η αμερικανική παράμετρος. Οι τοποθετήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν πρόσθετο στοιχείο στην επιχειρηματολογία της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις κατά την επανέναρξη των εργασιών.



Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές παρεμβάσεις θα επηρεάσουν τη στάση της Άγκυρας και εάν η τουρκική πλευρά θα επιλέξει να επαναλάβει την τακτική της παρεμπόδισης ή θα κινηθεί σε ένα πιο περιορισμένο πλαίσιο αντίδρασης.

Πώς αναμένεται να αντιδράσει η Τουρκία

Με την έκδοση της ελληνικής NAVTEX να πλησιάζει, τρία είναι τα βασικά σενάρια που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αναφορικά με την αντίδραση της Τουρκίας.



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Το πρώτο αφορά μια διπλωματική αντίδραση, με την έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX και την επανάληψη των πάγιων ισχυρισμών της Άγκυρας περί δικαιωμάτων στην περιοχή και τουρκικής υφαλοκρηπίδας.



Το δεύτερο προβλέπει την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή των ερευνών, χωρίς όμως να υπάρξει κατ' ανάγκη άμεση παρεμπόδιση του ερευνητικού σκάφους.



Το τρίτο και πιο σύνθετο ενδεχόμενο είναι η φυσική παρεμπόδιση των ερευνητικών εργασιών, με την τουρκική πλευρά να επιχειρεί να εμποδίσει την κίνηση ή τη δραστηριότητα του ερευνητικού πλοίου.

