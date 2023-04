Εκπρόσωπος Βαρουφάκη: «Κάποιες πολιτικές μας μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμο των τραπεζών» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μνήμες 2015 «ξύπνησαν» τα λεγόμενα του νέου εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Μιλτιάδη Έντμαν, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι οι πολιτικές του κόμματος Βαρουφάκη μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο κλείσιμο των τραπεζών.

Η ομολογία του εκπροσώπου Τύπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ. Δραγασάκης και Τσακαλώτος, δηλώνουν θετικοί στο ενδεχόμενο σχηματισμού «προοδευτικής κυβέρνησης» στην οποία θα συμμετέχει, πλην του ΠΑΣΟΚ, και το ΜέΡΑ25.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του Mega με τίτλο «Ο δρόμος προς την κάλπη» με τη Νίκη Λυμπεράκη, μετά από διαφωνία που υπήρχε μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ήταν καλεσμένα, η παρουσιάστρια επέμεινε απευθυνόμενη στον κ. Έντμαν εάν οι πολιτικές του ΜέΡΑ25 μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο κλείσιμο των τραπεζών.

Ο διάλογος που ακολούθησε

Έντμαν : Η βάση μου είναι στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η ειδικότητά μου. Εργάζομαι επτά χρόνια στις Βρυξέλλες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει σε καμία συνθήκη αυτό το οποίο λέτε. Τόσες χώρες είναι στην ευρωζώνη και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

: Η βάση μου είναι στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η ειδικότητά μου. Εργάζομαι επτά χρόνια στις Βρυξέλλες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει σε καμία συνθήκη αυτό το οποίο λέτε. Τόσες χώρες είναι στην ευρωζώνη και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυμπεράκη : Εσείς θέλετε να πάμε στη δραχμή; Να βγούμε από την ευρωζώνη θέλετε;

: Εσείς θέλετε να πάμε στη δραχμή; Να βγούμε από την ευρωζώνη θέλετε; Έντμαν : Δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές.

: Δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές. Λυμπεράκη : Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών...

: Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών... Έντμαν : Μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με τα προστάγματα των Βρυξελλών.

: Μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με τα προστάγματα των Βρυξελλών. Λυμπεράκη : Άρα μπορεί να κλείσουν τις τράπεζες;

: Άρα μπορεί να κλείσουν τις τράπεζες; Έντμαν : Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.

: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Λυμπεράκη : Σας ευχαριστώ πολύ.

: Σας ευχαριστώ πολύ. Έντμαν: Και για αυτό θα είμαστε προετοιμασμένοι.

Το σχετικό απόσπασμα της «Ομάδας Αλήθειας»

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΜέΡΑ25 επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του για το κλείσιμο τραπεζών, απαντώντας στην «Ομάδα Αλήθειας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Ναι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ξέρετε γιατί; Γιατί δε βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια. Ή είναι χαρακτηριστικό ανεξάρτητων χώρων να τους κλείνουν τις τράπεζες ξένοι; Γι' αυτό το ΜέΡΑ25 είναι ξεκάθαρο: ο δρόμος προς την ελπίδα απαιτεί την ρήξη, η οποία αν οδηγήσει στο κλείσιμο των τραπεζών από τις Βρυξέλλες που μας καταδυναστεύουν, θα είμαστε προετοιμασμένοι με το σχέδιο ΔΗΜΗΤΡΑ. Υγ: άρα αποδέχεται επιτέλους η Ομάδα Αλήθειας ότι τις τράπεζες τις έκλεισε η Φρανκφούρτη, όχι ο Βαρουφάκης;», έγραψε στο twitter.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν

Ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25. Είναι Ελληνοσουηδός και έχει σπουδάσει Ιστορία και Πολιτική (University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακό στη Πολιτική Κοινωνιολογία (London School of Economics and Political Science (LSE, Ηνωμένο Βασίλειο).



Ανέλαβε χρέη εκπροσώπου Τύπου του κόμματος στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος, Μιχάλης Κριθαρίδης, θα κατέβει υποψήφιος με το ΜέΡΑ25 στην Α' Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν φυσικό, άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ομολογία του εκπροσώπου τύπου του ΜέΡΑ25 ότι αν βρουν ευκαιρία να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους ενδέχεται να κλείσουν ξανά οι τράπεζες, όπως είχε κάνει ο τότε υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης, το 2015.

Δείτε μερικές ενδεικτικές αναρτήσεις:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ