Η Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» -«Ναι, μου το είπε ο Πάπας» [βίντεο] - iefimerida.gr

Άγριο καβγά on air έστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Συνδέσεις» των δημοσιογράφων Κώστα Παπαχλιμίντζου - Κατερίνας Δούκα.
Η συζήτηση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έφτασε κάποια στιγμή στον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση, και στην παραίτησή του, όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Παπαχλιμίντζος τής ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της Σπύρο Μπιμπίλα.
Κάποια στιγμή ο παρουσιαστής, αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης «γιατί τον λέτε "πανελίστα", υποτιμητικά;». Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».
«Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο κ. Παπαχλιμίντζος.
«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Μη βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».
«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο Παπαχλιμίντζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».
Ο διάλογος
Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:
- Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;
- Παπαχλιμίντζος: Όχι.
- Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει.
- Παπαχλιμίντζος: Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε "μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου". Μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;
- Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε, κύριε Παπαχλιμίντζο.
- Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ.
- Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ.
- Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.
- Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σάς ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε.
- Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (...), λέτε ψέματα.
- Παπαχλιμίντζος: Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε "πες ψέματα στη Ζωή"...
- Κάπως έτσι συνεχίστηκε για λίγα λεπτά ακόμη η ένταση, μέχρι που η κουβέντα άλλαξε και πήγε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και στην αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, για να πέσουν οι τόνοι και να αποφορτιστεί η κατάσταση.