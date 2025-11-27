Η Κωνσταντοπούλου έστησε καβγά στην ΕΡΤ: «Παίρνετε εντολή να μην τα δείχνετε» -«Ναι, μου το είπε ο Πάπας» [βίντεο] - iefimerida.gr

Άγριο καβγά on air έστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Συνδέσεις» των δημοσιογράφων Κώστα Παπαχλιμίντζου - Κατερίνας Δούκα.

Η συζήτηση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έφτασε κάποια στιγμή στον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση, και στην παραίτησή του, όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Παπαχλιμίντζος τής ζήτησε να σχολιάσει και την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον βουλευτή του κόμματός της Σπύρο Μπιμπίλα.

Κάποια στιγμή ο παρουσιαστής, αναφερόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου λογόφερε on air πριν από μερικές ημέρες, ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης «γιατί τον λέτε "πανελίστα", υποτιμητικά;». Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος» επέμεινε ο κ. Παπαχλιμίντζος.

«Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μη βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

«Για τον κ. Μπιμπίλα θέλετε να απαντήσετε;» την ξαναρώτησε ο Παπαχλιμίντζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει «όχι, θέλω να σας πω αυτό που θέλω, εσείς θέλετε να το πάτε αλλού, σε άλλη συνομωσία».

Ο διάλογος

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;

Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Παπαχλιμίντζος: Όχι.

Όχι. Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει.

Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει. Παπαχλιμίντζο ς : Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε "μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου". Μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

ς Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε "μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου". Μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας; Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε, κύριε Παπαχλιμίντζο.

Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε, κύριε Παπαχλιμίντζο. Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ.

Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ. Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ.

Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ. Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;

Πού κολλάνε όλα αυτά; Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.

Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας. Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σάς ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε.

Εδώ και 4 λεπτά σάς ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν θέλετε να απαντήσετε. Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (...), λέτε ψέματα.

Είναι ψέμα όσα λένε για τον Μπιμπίλα. Αν αποδειχθεί ότι δεν ήταν πρώτη (σ.σ.: τα όσα είπε ο Γεωργιάδης για τις κυρίες Δάλλα και Δημοπούλου), θα βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη; Λέτε ψέματα. Όταν εγώ έδινα αγώνα για την ΕΡΤ στην οποία έριξαν μαύρο (...), λέτε ψέματα. Παπαχλιμίντζος: Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε "πες ψέματα στη Ζωή"...

Ναι, τώρα με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε "πες ψέματα στη Ζωή"... Κάπως έτσι συνεχίστηκε για λίγα λεπτά ακόμη η ένταση, μέχρι που η κουβέντα άλλαξε και πήγε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και στην αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, για να πέσουν οι τόνοι και να αποφορτιστεί η κατάσταση.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το 10' του βίντεο και έπειτα