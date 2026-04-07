Ένταση στην Επιτροπή Δεοντολογίας μεταξύ Δουδωνή-Μηταράκη: «Το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή», «Εξυπνάκια» - iefimerida.gr

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, που εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας για τους «11» που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, πρωταγωνιστές της έντασης ήταν ο Νότης Μηταράκης, που μαζί με τον Κώστα Τσιάρα ήταν οι μοναδικοί που έδωσαν το παρών στην επιτροπή, και ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή ανέφερε ότι αυτό που έκανε, «εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα, αλλά παρόλα αυτά ζητώ την άρση της ασυλίας μου», αντέδρασε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος διαφώνησε.

Στη συνέχεια ο βουλευτής της ΝΔ άφησε αιχμές κατά του Παναγιώτη Δουδωνή, αποκαλώντας τον «εξυπνάκια», σημειώνοντας ότι δεν έχει εκλεγεί με σταυρό, αλλά με λίστα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νότης Μηταράκης ενοχλήθηκε και από το γεγονός, όπως κατήγγειλε, πως υπήρξαν διαρροές από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση σχολιάζοντας «είναι ντροπή ένας νέος βουλευτής να μην σέβεται το ρόλο του στην Επιτροπή Δεοντολογίας».

Ο διάλογος που είχαν σύμφωνα με πληροφορίες Μηταράκης και Δουδωνής

Νότης Μηταράκης: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου ωστόσο η υπόθεση εμπίπτει στο άρθρο 62 του Συντάγματος, διότι αφορά πολιτική δραστηριότητα!

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν είναι κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Συντάγματος να παίρνεις τηλέφωνο για εξυπηρέτηση.

[…]

﻿Παναγιώτης Δουδωνής: Το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή!

﻿Νότης Μηταράκης: Tώρα που θα κατέβετε στη Λέσβο να βγάλετε ανακοίνωση ότι δεν δέχεστε πολίτες στο πολιτικό σας γραφείο! Εξυπνάκια!

Η αναφορά Δουδωνή στον Μπουκώρο που προκάλεσε «γαλάζια» αντίδραση

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος, που απέστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή, αντί να βρίσκεται με φυσική παρουσία στη συνεδρίαση ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε τις αντιδράσεις των συναδέλφων του από τη «γαλάζια» παράταξη.