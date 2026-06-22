Ένοχη η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή των email των αποδήμων - iefimerida.gr

Την ενοχή της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση διαρροής των email των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις Ευρωεκλογές του 2024 αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Στην κα Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή.



Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κρίθηκε ένοχη για δύο πλημμελήματα, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

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Η απόφαση ως προς το πρώτο αδίκημα ελήφθη κατά πλειοψηφία με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα έπρεπε η κα Ασημακοπούλου να κηρυχθεί αθώα. Ως προς το δεύτερο αδίκημα η απόφαση επί της ενοχής ήταν ομόφωνη.

Το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση

Το δικαστήριο ακολούθησε τη σχετική εισαγγελική πρόταση και εκτός από την Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου έκρινε ένοχο για τα ίδια αδικήματα τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διακίνηση του αρχείου με τον κατάλογο των αποδήμων.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.

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Η απόφαση για τον κ. Σταυριανουδάκη επί της ενοχής και για τα δύο αδικήματα ελήφθη κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο να μειοψηφεί.

Ένοχο κατά πλειοψηφία μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, έκριναν οι δικαστές τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και ομόφωνα ένοχο τον Μένιο Κορομηλά, τότε Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ., ενώ απάλλαξαν και τους δύο από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Στον κ.Θεοδωρόπουλο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και στον κ.Κορομηλά ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Και για τους δύο οι ποινές αναστέλλονται επί τριετία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους τέσσερις κατηγορουμένους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.



Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της είχε ζητήσει την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού, λέγοντας πως η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου είχε εμπειρία από εκλογικούς καταλόγους και γνώριζε τι ισχύει περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ αναφερόμενη στο εύρος της διαρροής σημείωσε πως στον κατάλογο της Ν.Δ. ήταν 1.140 εγγεγραμμένοι απόδημοι, ενώ το αρχείο που έλαβε αφορούσε περισσότερους από 25.000 ψηφοφόρους.



«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν, γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», είχε πει η εισαγγελέας, συμπληρώνοντας πως οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι λειτούργησαν ως «ταχυδρόμοι» του επίμαχου αρχείου χωρίς να έχουν σκοπό βλάβης τρίτου.



Η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, στην απολογία της, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το αρχείο προερχόταν νόμιμα από κομματικές λίστες και όχι από εκλογικούς καταλόγους. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο. Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο. Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου», είχε πει στην απολογία της.