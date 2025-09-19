 Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας - iefimerida.gr
Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

υπουργείο Εξωτερικών
Το υπουργείο Εξωτερικών / Kontarinis Giorgos/EUROKINISSI
Η χώρα μας διά του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Επίσης, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Εσθονία και τόνισε πως οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων συνιστά «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και είναι για την Ελλάδα απαράδεκτη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στους Εσθονούς εταίρους μας».

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών:

