Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία υπογράφουν πενταετή ανανέωση και ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας - iefimerida.gr

Η Ελλάδα και η Γαλλία αναμένεται να προχωρήσουν στην ανανέωση της διμερούς αμυντικής συμφωνίας τους την επόμενη εβδομάδα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελλάδα και η Γαλλία ανανεώνουν τη διμερή αμυντική τους συμφωνία, επεκτείνοντας τη για πέντε χρόνια σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 24 Απριλίου, μετά τη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσημη επικύρωση της ανανεωμένης αμυντικής συμφωνίας, όπως τονίζει το δημοσίευμα.

Πέραν της αμυντικής συμφωνίας, Ελλάδα και Γαλλία θα υπογράψουν πρόσθετες συμφωνίες ενισχύοντας τη συνεργασία σε εξωτερική πολιτική, πολιτική προστασία και οικονομική ανάπτυξη, διευρύνοντας το πεδίο της στρατηγικής τους σύμπραξης.

Η νέα συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει ρήτρα αυτόματης ανανέωσης, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια συνέχεια αυτής της στρατηγικής σχέσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, Αθήνα και Παρίσι, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία τους σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αναμένεται να συνεχίσουν τη συμφωνία.

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα και συνάντηση με Μητσοτάκη

Η συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί αρχικά το 2021, προβλέπεται να παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη στενή αμυντική σύμπραξη Αθήνας και Παρισιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, στις 24 Απριλίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο χώρες σχεδιάζουν να υπογράψουν πρόσθετες συμφωνίες που θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη, σημειώνει το δημοσίευμα.

Αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις ενισχύουν τη συμφωνία

Η σημασία της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εντεινόμενη αβεβαιότητα στις διατλαντικές σχέσεις. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η νέα συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.