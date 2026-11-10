Έλενα Ράπτη: Πάνω από 8.300 κλήσεις στο 15900 σε δέκα μήνες για ενδοοικογενειακή βία, «σπάει η σιωπή» - iefimerida.gr

Αυξημένες είναι οι κλήσεις στη γραμμή υποστήριξης 15900 κατά το 2026, με όλο και περισσότερες γυναίκες να αναζητούν βοήθεια για έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των κλήσεων δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη περισσότερων περιστατικών, αλλά δείχνει ότι περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν και να ζητήσουν στήριξη.

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Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, στη γραμμή 15900 απευθύνθηκαν 8.341 άτομα, ενώ το σύνολο των κλήσεων για όλο το 2025 είχε φτάσει τις 6.773.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά. Σημαίνει ότι σπάει η σιωπή», ανέφερε η υφυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης των γυναικών στις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης.

Το δίκτυο προστασίας και οι υπηρεσίες για τις γυναίκες

Όπως εξήγησε η Έλενα Ράπτη, το υπουργείο έχει αναπτύξει δίκτυο δομών για την υποστήριξη γυναικών που υφίστανται λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική ή οικονομική βία. Κεντρικό ρόλο έχει η τηλεφωνική γραμμή 15900, μέσω της οποίας παρέχεται άμεση καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες.

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Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προβλέπεται απομάκρυνση των θυμάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον και ασφαλής φιλοξενία σε κατάλυμα στην περιοχή τους. Παράλληλα, ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται μέσα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών που αποφασίζουν να απομακρυνθούν από μια κακοποιητική σχέση. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρεται εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ και των Επιμελητηρίων, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να στηρίξουν οικονομικά τον εαυτό τους.

Επιπλέον, προβλέπεται νομική υποστήριξη για όσες επιθυμούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, με το κράτος να αναλαμβάνει το κόστος της νομικής εκπροσώπησης, ανεξάρτητα από οικονομικά κριτήρια.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι ο Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικές δομές.

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«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να ακούσουμε, να στηρίξουμε και να δώσουμε στις γυναίκες τα εργαλεία για να κάνουν το επόμενο βήμα όταν αισθανθούν έτοιμες», ανέφερε η κ. Ράπτη.

Ενημερωτικές δράσεις για το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του Νοεμβρίου βρίσκεται η ενημέρωση των νέων για το λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού». Όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός, την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς μπορεί μια γυναίκα να αντιληφθεί ότι έχει γίνει στόχος χορήγησης ναρκωτικής ουσίας μέσω ποτού, ανέφερε πως συνήθως δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η ουσία από τη γεύση του ποτού, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Αν κάποιος μας ρίξει μια ναρκωτική ουσία στο ποτό, δεν θα την καταλάβουμε λόγω της έντονης γεύσης του ποτού, αλλά θα νιώσουμε μέσα σε πολύ λίγη ώρα έντονη αδιαθεσία, ζάλη και ναυτία», δήλωσε.

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Η υφυπουργός κάλεσε τις γυναίκες που αισθάνονται ξαφνικά τέτοια συμπτώματα να μην απομακρύνονται από τον χώρο με άγνωστα άτομα, αλλά να ζητούν αμέσως βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή το προσωπικό του καταστήματος στο οποίο βρίσκονται.

Παράλληλα, συνέστησε να επικοινωνούν με κάποιο έμπιστο πρόσωπο που μπορεί να τις παραλάβει με ασφάλεια ή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.