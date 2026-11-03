ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη: Βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου -Σαν να ζει σε γυάλινο κόσμο, έξω από τα προβλήματα των πολιτών - iefimerida.gr

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η ΕΛΑΣ μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha, αναφέρεται ότι «είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται» και πως «επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας».

Επιπλέον, επιμένει στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ του ασκεί έντονη κριτική τόσο για τη στεγαστική κρίση όσο και για την ακρίβεια.

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«Οι πολιτικές της κυβέρνησης επιδεινώνουν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και δεν βρίσκει λύσεις για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας που όλο και συμπιέζονται. Η χώρα και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής», καταλήγει η ΕΛΑΣ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοσταθμό Alpha 989 είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται. Επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

Αρχιερέας της διαφθοράς

Αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για τον λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του. Τα έχει περιγράψει όλα επαρκώς. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι.

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Στεγαστική κρίση

Άφησε ανοικτό το ζήτημα της επιπλέον φορολόγησης των κλειστών ακινήτων, ενώ αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει στο στεγαστικό, για παράδειγμα, επιδοτούν και πυροδοτούν της ακρίβεια πάρα ανακουφίζουν τους πολίτες. Η επιδότηση ενοικίου λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως μηχανισμός περαιτέρω αύξησης της τιμής και αυτό ομολογούν και οι στατιστικές και τα ρεπορτάζ στον χώρο των ακινήτων.

Αντί να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη για τη στέγαση γιατρών, δασκάλων και κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της κοινωνίας στη νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές, έριξε το μπαλάκι στην Αυτοδιοίκηση. Ας περάσει από το συνέδριο της ΚΕΔΕ να ακούσει ακόμη και από δήμαρχους που εκλέγονται με τη στήριξη της ΝΔ για τα οικονομικά των δήμων και για τη δυσκολία που έχουν να ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργείες των ΟΤΑ.

Ακρίβεια-ΦΠΑ-ΕΚΦ

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Μάθαμε επίσης ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα προκύψει «τρύπα στα δημόσια οικονομικά». Η ΝΔ ξέρει καλά από τρύπες στα δημόσια οικονομικά που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, όμως είναι σαφές από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παράγει υπερπλεονάσματα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτές οι ελαφρύνσεις. Ας ξαναδούν τα στοιχεία της απόδοσης των φόρων και του ΦΠΑ. Αντίστοιχο επιχείρημα χρησιμοποιεί για την υπερφορολόγηση των καυσίμων που μας φέρνει να πληρώνουμε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμου και ΦΠΑ παραπάνω από την τιμή του καυσίμου. Ας δουν ξανά τις τέσσερις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και την αντλία, θέτοντας ως στόχο πλαφόν στα 1,40 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).

• Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων: Όχι μόνο στα πρατήρια λιανικής, αλλά και στην παραγωγή/διύλιση.

• Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων:

• Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό: Στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

Από τις 4 προτάσεις οι δύο έχουν δημοσιονομικό κόστος και οι δύο όχι.

Ανερμάτιστος αλλά και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης για τις δυσκολίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ο κ. Μητσοτάκης.

Σαν να ζει σε γυάλινο κόσμο, έξω από τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολιτικές της κυβέρνησης επιδεινώνουν αντί να αμβλύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και δεν βρίσκει λύσεις για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας που όλο και συμπιέζονται. Η χώρα και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής».