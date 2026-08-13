 ΕΛΑΣ: «Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας» μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα -Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: «Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας» μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα -Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση

Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας / Aris Oikonomou / SOOC
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για «αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας» με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο σε δήλωσή της η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, οι επιθέσεις προς τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ «πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της».

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της.

Η αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας -Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου- δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη.

Διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας.

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Η ΕΛΑΣ είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει τον δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο.

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