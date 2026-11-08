 ΕΛΑΣ: «Απαράδεκτη η γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο -"Ενημέρωση" υπό απειλή συνιστά αίτημα άδειας» - iefimerida.gr
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ΕΛΑΣ: «Απαράδεκτη η γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο -"Ενημέρωση" υπό απειλή συνιστά αίτημα άδειας»

ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Σύμφωνα με κυβερνητικές διαρροές, η Γαλλία κατέθεσε γραπτή ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, γεγονός που αποτελεί απαράδεκτη εξέλιξη η οποία ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ.

«Οποιαδήποτε μορφή "ενημέρωσης" -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ.

Άλλωστε μόλις προχθές το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από πλευράς αδειοδότησης για το καλώδιο ή όποια προφανώς "διευθετήθηκε" όπως μας ενημέρωσε χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τη φράση "όλα καλά". Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της.

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