ΕΛΑΣ: Ποιος είναι ο 25χρονος Βασίλης Καραθανάσης από το Αγρίνιο που ξεχώρισε -Ξανά στο τραπέζι η ανάδειξη νέων στελεχών - iefimerida.gr

Η ομιλία του 25χρονου Βασίλη Καραθανάση σε εκδήλωση της ﻿ΕΛΑΣ. στο Αγρίνιο και η απήχησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν ξανά τη συζήτηση στην Αμαλίας για την ανάδειξη νέων στελεχών από την περιφέρεια, πέρα από τα γνώριμα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στην πρόσφατη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στο Αγρίνιο ήταν εκείνη του 25χρονου Βασίλη Καραθανάση, ο οποίος ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

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Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, στην Αμαλίας έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση για την ανάγκη να βγουν περισσότερο μπροστά πρόσωπα όπως ο Καραθανάσης, προκειμένου η δημόσια εικόνα του νέου πολιτικού εγχειρήματος να μη συνδέεται αποκλειστικά με την επιστροφή των παλιών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Καραθανάσης συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στο πλαίσιο της οργανωτικής συγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ. στην Αιτωλοακαρνανία.

Στη συνάντηση γνωριμίας μελών και φίλων του κόμματος παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης και ο συντονιστής Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής.

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Η ομιλία του 25χρονου είχε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την Αμαλίας και συνέβαλε στο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την ανάδειξη νέων στελεχών από την περιφέρεια.

Ο 25χρονος κατάγεται από το Αγρίνιο και σπουδάζει Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προέρχεται, όπως αναφέρει ο ίδιος, από μεσοαστική οικογένεια χωρίς πολιτική παράδοση, ενώ η πολιτική του δραστηριοποίηση ξεκίνησε από τον χώρο της Αριστεράς. Στην ΕΛ.Α.Σ. εντάχθηκε από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της και σήμερα συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας και στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ανοίγει ξανά η συζήτηση για την ανάδειξη νέων στελεχών



Η περίπτωση Καραθανάση άνοιξε ξανά μια ευρύτερη συζήτηση σε κύκλους της Αμαλίας, όπου εκτιμούν ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα πρόσωπα στην περιφέρεια που μπορούν να δώσουν μια πιο φρέσκια εικόνα στο νέο κόμμα. Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι, πέρα από τα γνωστά στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής, υπάρχουν νέοι άνθρωποι με πολιτική δραστηριότητα στις τοπικές οργανώσεις, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημόσια παρουσία.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η μαζική επιστροφή πρώην βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την οργανωτική ενίσχυση που προσφέρει, δημιουργεί ταυτόχρονα ερωτήματα για το πόσο νέο είναι τελικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι στην Αμαλίας θεωρούν ότι η ανάδειξη προσώπων από την περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εικόνα μιας παράταξης που ανασυγκροτείται κυρίως με τα στελέχη του παρελθόντος.

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Ο Καραθανάσης φαίνεται πως συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που έχουν τραβήξει την προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για τον μελλοντικό του ρόλο.

Πάντως, από τις πολιτικές τοποθετήσεις του προκύπτει ότι ο ίδιος δεν εκπροσωπεί κάποια μετριοπαθή ή κεντρώα εκδοχή του νέου κόμματος. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η ΕΛΑΣ δεν πρέπει να αποτελέσει «διαχειριστική ή συμπληρωματική δύναμη» του σημερινού πολιτικού συστήματος, αλλά να προωθήσει «εφαρμόσιμες ριζοσπαστικές πολιτικές».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στον ρόλο της νεολαίας, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτικής και όχι να περιορίζονται σε δευτερεύοντες ρόλους.

Το ενδιαφέρον για την ανάδειξη τέτοιων προσώπων συνδέεται και με τον προβληματισμό που έχει καταγραφεί στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ για την πολιτική της φυσιογνωμία. Από τη μία βρίσκεται η επιδίωξη της διεύρυνσης και από την άλλη η ανάγκη να παρουσιαστεί μια διαφορετική εικόνα από εκείνη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

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Το εάν η συζήτηση για την ανανέωση θα μεταφραστεί σε ουσιαστική αναβάθμιση νεότερων στελεχών μένει να φανεί, καθώς προς το παρόν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής προβολής εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πρόσωπα με μακρά διαδρομή στην Κουμουνδούρου.