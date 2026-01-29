Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Τι απαντά η κυβέρνηση για εργατικά δυστυχήματα, Επιθεώρηση Εργασίας -Η δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε πτυχή - iefimerida.gr

Απαντήσεις σε όσα αφορούν την Επιθεώρηση Εργασίας, τα εργατικά δυστυχήματα, αλλά και τις έρευνες γύρω από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την οδύνη κάθε ανθρώπου και ειδικά των συγγενών, στο άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, πέντε γυναικών που πήγαν μια πολύ δύσκολη ώρα να δουλέψουν για να ζήσουν την οικογένειά τους. Και επίσης να πω -και φαίνεται ότι γίνεται με την προβλεπόμενη διαδικασία και τους προβλεπόμενους χρόνους- ότι όλα στο τέλος της ημέρας είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης» ανέφερε αρχικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δικαιοσύνη πρέπει να εξετάσει κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης, κάθε έλεγχο ο οποίος έχει γίνει, κάθε αιτίαση, κάθε κατηγορία, και προεισαγωγικώς να τονίσω ότι οτιδήποτε οι εργαζόμενοι πρέπει να πουν, να μη φοβηθούν να το πουν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη να καταθέσουν τι μπορεί να έχουν αντιληφθεί, τι μπορεί να έχουν πει και να μην έγινε σεβαστό στον οποιονδήποτε μέσα στην επιχείρηση. Δεν έχουν κάποια… δεν φταίνε που μπορεί να μην το έκαναν μέχρι τώρα. Μπορεί να το είπαν ή να θεώρησαν ότι το είπαν εκεί που έπρεπε. Άπλετο φως στην υπόθεση, χωρίς να κάνουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Τουλάχιστον εμείς δεν θα τους κάνουμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «αυτόκλητους εισαγγελείς» και, μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας.



Για την Επιθεώρηση Εργασίας: «Η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων, τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα, ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφαλείας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών. Δηλαδή, βλέπει αν υπάρχει το Α, Β και το Γ πιστοποιητικό σε σχέση με την ασφάλεια και όλα τα σχετικά μιας επιχείρησης».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων: «Το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχων επιχειρήσεων ορίστηκε με νομοθεσία το 2016, είναι ο 4442/2016, και το 2018 ο 4512/18, με βάση το οποίο πλέον οι επιχειρήσεις έχουν ως υποχρέωση τη γνωστοποίηση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και κρατική πιστοποίηση των μονάδων και των εγκαταστάσεων για την έναρξη λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πλέον με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκ των υστέρων από τον κάθε αρμόδιο ελεγκτικό φορέα. Θα αναφερθώ σε αυτούς είτε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων είτε σε συνέχεια καταγγελιών».



Για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία: «Ποια είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχείρησης τροφίμων, όπως είναι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ; Είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας όπου λειτουργεί η επιχείρηση. Εν προκειμένω η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας».



Για την αρμοδιότητα ελέγχου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας: «Τέταρτον, ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας; Η Πυροσβεστική. Έως το 2025 με βάση το νέο αδειοδοτικό και ελεγκτικό πλαίσιο, η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Αυτό άλλαξε το 2025 με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική ανά 36 μήνες. Όλες οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση και πάω στο 5ο σημείο είναι σε επίπεδο μεσαίου κινδύνου, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική από το 2025 και μετά -μέχρι τότε δεν υπήρχε- ανά τρία χρόνια από την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του '25, ήταν δηλαδή η υποβολή των μελετών. Έλεγχοι μπορούν να γίνουν αμέσως από την Πυροσβεστική σε περίπτωση καταγγελιών. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, είχαν καταγγελθεί ή είχαν γνωστοποιηθεί στην Πυροσβεστική, τότε εκτός των τακτικών ελέγχων έπρεπε να γίνει και ένας άμεσος έλεγχος».



Για την αρμόδια Αρχή και τον έλεγχο ορθότητας των εγγράφων: «Επόμενο λογικό ερώτημα. Ποια είναι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων; Όλα αυτά δηλαδή που οφείλει να δει ότι υπάρχουν απλά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας; Ποιος ελέγχει την ορθότητα των εγγράφων; Τη μελέτη πυροπροστασίας; Την μετέπειτα γνωστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το ποια αρμόδια Αρχή πρέπει να διαπιστώσει αν υπάρχει αδήλωτο υπόγειο: «Ποια είναι αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο; Η πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου».



Για τις σωληνώσεις: «Σε ό,τι αφορά τις σωληνώσεις, από τις οποίες προέκυψε η διαρροή. Αρμόδιος ελεγκτικός φορέας είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άλλο λοιπόν το υπόγειο, γιατί είναι τα δύο θέματα που ακούμε από την κοινή γνώμη και άλλο οι σωληνώσεις. Το ένα είναι η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένω η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το άλλο είναι η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου. Όλα αυτά πλέον παρακολουθούνται ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Open Business που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου πλέον κάθε ελεγκτικός φορέας κατά λόγο αρμοδιότητας μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους. Αυτό ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το ξαναλέω όμως, ότι κάθε έλεγχος, κάθε υποχρέωση που έπρεπε να τηρηθεί, ο τρόπος που τηρήθηκε και κάθε πιθανή καταγγελία από οποιονδήποτε εργαζόμενο, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να το ερευνήσει. Εδώ μιλάμε για τις κατά το νόμο αρμοδιότητες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην κοινή γνώμη».



Μαρινάκης για υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Για τη στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε:

«Δεύτερο θέμα. Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Τι είπε ο δημοσιογράφος που με ρώτησε ότι την έχουμε αφήσει κι ότι είναι υποστελεχωμένη κ.λπ. και δεν έχει επιθεωρητές κ.λπ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πόσες είναι οι οργανικές θέσεις, κατ' αρχάς. Οι οργανικές θέσεις είναι 995. Πόσες είναι καλυμμένες; 902. Ποσοστό, με βάση τα δεδομένα του Δημοσίου, ειδικά μετά τα μνημόνια, ρεκόρ. Άνω του 90% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες. Πάμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Να πω εδώ ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι θέσεις εργασίας απ’ ό,τι το 2019 που αναλάβαμε εμείς. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά η στελέχωσή της είναι ευθύνη της κυβέρνησης και εν προκειμένω του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας. Άρα. Είναι παραπάνω απ’ ό,τι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας; Είναι παραπάνω. Άρα δεν την έχουμε υποστελεχώσει. Καλύπτει μεγάλο μέρος των οργανικών θέσεων; Καλύπτει πάνω από το 90%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πόσοι υπηρετούν συνολικά; 57 υπάλληλοι στη Θεσσαλία. Είναι 5 Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και τέσσερα Τμήματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Το έργο των παραπάνω τμημάτων ενισχύεται από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας που στελεχώνεται από 36 ειδικούς επιθεωρητές και επιθεωρήτριες, με όλες τις σχετικές θέσεις να είναι καλυμμένες. Αυτοί οι 36 είναι αυτοί που συνδράμουν στους σχετικούς ελέγχους -ειπώθηκε ένας αριθμός ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση από το υπουργείο Εργασίας- πέραν των όσων είναι στις κατά τόπους, στους 57 δηλαδή που είναι στη Θεσσαλία. Άρα, δεν ισχύει ότι 4 μόνο στα Τρίκαλα κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις των Τρικάλων. Αυτό δεν ισχύει. Είναι η μισή αλήθεια. Γιατί τους ελέγχους αυτούς τους κάνουν μαζί και με υπαλλήλους από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι 57 και με τους 36 ειδικούς επιθεωρητές που πάνε και κάνουν στοχευμένους ελέγχους. Τα τελευταία χρόνια, η ανεξάρτητη Αρχή αυτή, η Επιθεώρηση Εργασίας, σημειώνει επαναλαμβανόμενα ιστορικά υψηλά στον αριθμό ελέγχων. Έχω εδώ έναν πίνακα που θα σας τον επισυνάψω».

Όσον αφορά τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, ο Παύλος Μαρινάκης παρέθεσε αριθμητικά στοιχεία ως το 2018 και στο διάστημα που η ΝΔ έχει αναλάβει τα ηνία της χώρας.

«Έλεγχοι 2018. Πριν έρθουμε εμείς, που δήθεν υποστελεχώσαμε την Επιθεώρηση Εργασίας και όλα αυτά τα ψέματα τα οποία διακινούνται από τους γνωστούς άγνωστους.... Έλεγχοι το 2018, 54.294. Πρόστιμα 8.473. Είσπραξη ποσού 33.742.000.

Το 2019 οι 54.000 έλεγχοι έγιναν 58.000 και τα πρόστιμα 10.000. Το 2020 οι έλεγχοι 57.000. Παρένθεση έχουμε και τον παρά την παράμετρο του κορονοϊού. Φεύγουμε από τον κορονοϊό. 2021: 62.000, 2022: 65.000, 2023: 74.000 έλεγχοι, 2024: 79.000 έλεγχοι. Από 54.000 ελέγχους το 2018, 79.000 ελέγχους αυτή η «υποστελεχωμένη» δήθεν και «απαξιωμένη» δήθεν υπηρεσία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με τα πρόστιμα, πρόσθεσε πως από τα 8.473 πρόστιμα, έφτασαν τα 16.766 πρόστιμα-καταλογισμοί. «Και πόσα ποσά έχουν καταλογιστεί και εισπραχθεί, εκτός αν έχουν υπάρξει προσφυγές; Από τα 33 εκατομμύρια το 2018, ήρθε αυτή η ''κακιά'' κυβέρνηση, η οποία ''δεν κάνει ελέγχους'' και μάλιστα Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επί των ημερών της κακιάς αυτής της κυβέρνησης δήθεν. Και τα ποσά από 33 εκατομμύρια είναι 51 εκατομμύρια» είπε.

Τέλος, όσον αφορά τις μετρήσεις των εργατικών δυστυχημάτων, έκανε λόγο για «χυδαία ψέματα», κατηγορώντας ευθέως την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πάω στο τελευταίο χυδαίο ψέμα, το οποίο διακινείται από το ''κίνημα των τυμβωρύχων'' στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας. Ποιος τη διακινεί αυτή την ψευδή πληροφορία; Ένας συγκεκριμένος σύλλογος εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ποιος είναι πρόεδρος αυτού του συλλόγου; Τα είπε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτός που της έγραψε το πρόγραμμα για την εργασία» είπε αρχικά, και πρόσθεσε:

«Όπως τα μετράνε στην Ελλάδα οι άνθρωποι της Επιθεώρησης Εργασίας, που δεν είναι κυβερνητική Αρχή, είναι Ανεξάρτητη Αρχή, έτσι τα μετράνε σε όλη την Ευρώπη. Και με τον τρόπο που τα μετράνε, όσο κι αν αυτό δεν βολεύει το αφήγημα αυτών, οι οποίοι παραπλανούν την κοινή γνώμη, τις δήθεν σατιρικές, χυδαίες εκπομπές, διάφορους που παριστάνουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Σπεύδω να πω, γιατί απευθύνομαι στην κοινωνία, αλλά απευθύνομαι και στους ανθρώπους του κινήματος των ανθρώπων που εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο, δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι τυμβωρύχοι, του ''κινήματος των τυμβωρύχων'', ότι και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας είναι μια θλιβερή είδηση και υποχρέωση της πολιτείας είναι να κάνει όλο και παραπάνω. Αλλά το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Χαρακτηρίζονται γι' αυτό και θα είμαστε εμείς εδώ για να τους αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους. Γιατί είναι ξεφτίλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη για επίρριψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».