Μητσοτάκης: Θα κερδίσουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα -Αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού έλαβαν τον λόγο οι υπουργοί.

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική τομή η οποία απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών ετέρων. Είναι μια κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου. Θέλω να θυμίσω ότι ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η ΕΕ είναι το 80% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030. Εμείς είμαστε σε ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου οπότε σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Και να τονίσω επίσης ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία, η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους, σταθερότητα και με σαφείς ορίζοντες στους εργοδότες και είναι και μια διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλήσεις και κοινωνική συνοχή. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτή η τομή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπέγραψαν χθες το υπουργείο Εργασίας και οι Κοινωνικοί Εταίροι.

Υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα

«Από εδώ και στο εξής, κυρία υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά: η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή μάλιστα συμπίπτει και με τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του την βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι για έκτη χρονιά φέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. «Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες» είπε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν αλλά και στα μέτρα άμεσης βελτίωσης μισθών και συντάξεων. «Επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» τόνισε και συμπλήρωσε: «είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών. Δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Και βέβαια μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή, ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς το φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Και βέβαια όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται όμως και τα εισοδήματα από 40 έως 60.000, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός οι πολίτες θα δουν τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημείωσε ότι ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, τα Σώματα Ασφαλείας και παράλληλα ενισχύονται οι συνταξιούχοι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές

Για το πρόβλημα της στέγης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα πληρωθεί αύριο Παρασκευή η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και «μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μειώνουμε με τον προϋπολογισμό και το φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο δίνοντας έμφαση στην μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

Αναφερόμενος στις αλλαγές στις πολεοδομίες είπε πως «όταν με τον υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση του δημοσίου οι πολεοδομίες είχαν μόλις 3%. Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες κατασκευαστές και επενδυτές με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026».

«Και νομίζω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις σηματοδοτούν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές ότι όχι μόνο δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε στον τομέα των σημαντικών παρεμβάσεων που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών» ανέφερε.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:



Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029.

Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030.

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό.

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου.

