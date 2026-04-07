Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Για πρώτη φορά δεν περιμένουμε τον πολίτη να αρρωστήσει» - iefimerida.gr

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έφερε τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης στην Ελλάδα, περιγράφει τη στροφή του συστήματος Υγείας στην πρόληψη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Athens Voice».

Στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας περιγράφει μια αλλαγή κατεύθυνσης: από τη λογική τής εκ των υστέρων θεραπείας σε εκείνη της έγκαιρης παρέμβασης. «Το 2023, καθώς διαμορφώναμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα για την υγεία μετά τον COVID-19, είχε γίνει πλέον σαφές ότι η πρόληψη αποτελούσε το μεγάλο κενό του συστήματος υγείας στη χώρα. Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξή της, καθώς –μεταξύ άλλων– και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Για τον λόγο αυτό, είχα την τιμή να αναλάβω τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού με αρμοδιότητα και στα θέματα πρόληψης, ώστε να υπάρξει για πρώτη φορά μια οργανωμένη, κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική σε αυτόν τον τομέα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της στρατηγικής πρόληψης, η κ. Αγαπηδάκη απαντά: «Όταν η πρόληψη είναι εύκολη, στοχευμένη και δωρεάν, οι πολίτες την υιοθετούν. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι, σε 6 εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους του εθνικού προγράμματος "Προλαμβάνω", περισσότεροι από 5,9 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων».

Όπως αναφέρει, τα προγράμματα πρόληψης αφορούν αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως ανθρώπων άνω των 40 ετών, με σημαντική συγκέντρωση περιστατικών στην επαρχία. «Το γεγονός ότι περισσότεροι από 200.000 πολίτες, μέσω των προληπτικών εξετάσεων, έχουν εντοπίσει έγκαιρα κάποιο πρόβλημα και έχουν λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι η πρώιμη διάγνωση συμβάλλει στον σταδιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ από ένα σύστημα διαχείρισης της ασθένειας, σε ένα σύστημα που δίνει έμφαση στην πρόληψη και στην προστασία της υγείας», λέει χαρακτηριστικά.

Επίσης, για τις Κινητές Ομάδες Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρει ότι «αποτελούν μια υπηρεσία που αναπτύξαμε για να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν μόνοι, με τα παιδιά τους μακριά -ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία- οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, επειδή αδυνατούν να μετακινηθούν. Επομένως, έπρεπε να παρέμβουμε ώστε να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση».