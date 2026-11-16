Δρυμιώτης: Το μόνο κίνητρο του Σαμαρά είναι το μίσος -Το «καρφί» για τη στρατιωτική θητεία του πρώην πρωθυπουργού

Ευθεία επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, με αφορμή το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κ. Δρυμιώτης μιλώντας στο Action 24 τόνισε ότι το κίνητρο του κ. Σαμαρά «είναι το μίσος και το μίσος δεν ελέγχεται».

«Έχω εκφραστεί πολύ ξεκάθαρα για τον κ. Σαμαρά. Σε ένα θέμα στο οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, πρωθυπουργός της χώρας. Δεν υπάρχει ανώτερο. Το ανώτερο είναι ο ΠτΔ. Αλλά χωρίς εξουσίες. Αυτή τη στιγμή από δικαστής θέλει να γίνει κλητήρας. Δηλαδή, τι να επιτύχει;» αναρωτήθηκε ο κ. Δρυμιώτης.

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Ο ίδιος, αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλ. Τσίπρα και στο αντίστοιχο ενδεχόμενο για τον κ. Σαμαρά, επισήμανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί και ότι «είναι βαθιά γελασμένοι».

«Προσέξτε, η μόνη περίπτωση που υπήρχε επιστροφή είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κανένας από τους δυο όμως δεν παραιτήθηκε. Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν παρών στο κόμμα. Ο Καραμανλής έφυγε, γιατί ηττήθηκε, και ξαναγύρισε. Τον φέραμε», σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής και επισήμανε ότι «έχουμε ένα προηγούμενο. Γιώργος Παπανδρέου. Πήρε 47%, σαράντα κάτι. Όταν ξανακατέβηκε για πρωθυπουργός δεν πήρε ούτε τρία».

Το κίνητρο του Σαμαρά είναι το μίσος

«Το κίνητρο του Σαμαρά είναι το μίσος και το μίσος δεν ελέγχεται. Αυτό είναι κανόνας. Αυτός είναι ο σκοπός του και αυτό επιδιώκει», σημείωσε ο κ. Δρυμιώτης και αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του κ. Σαμαρά: «Πες ότι παίρνει 3% και βγάζει 10 βουλευτές ή και παραπάνω. Το μάξιμουμ που πήρε ήταν 4,88%, με την Πολιτική Άνοιξη που ήταν Μεσσίας τότε, νέος και άφθαρτος».

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«Ελπίζει ότι θα είναι ρυθμιστής», τόνισε για τον Αντώνη Σαμαρά ο κ. Δρυμιώτης, τονίζοντας ότι επιδιώκει «να βάλει τον εξής περιορισμό: “Εγώ παραχωρώ τους βουλευτές μου στη Νέα Δημοκρατία, με την προϋπόθεση να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης”».

«Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό το χατίρι ο Μητσοτάκης. Ποτέ. Θα πάει σε επαναληπτικές εκλογές. Και σας πληροφορώ, μετά λόγου γνώσεως, ότι ούτε 3% δεν θα λάβει ο κ. Σαμαράς», τόνισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης και έκανε λόγο για «άλλη μία προδοσία» αν ιδρύσει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός.

«Από πού κι ως πού θες εσύ να διώξεις τον άνθρωπο ο οποίος από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Από το 2016 είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις με διαφορά. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές. Και εσύ, θέλεις να τον διώξεις;» σχολίασε για τον Αντ. Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κ. Δρυμιώτης και πρόσθεσε: «Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες. Είναι καθαρά γινάτι».

Ο Σαμαράς έκανε έξι μήνες στρατιωτική θητεία και επειδή έγινε φασαρία πήγε άλλους τέσσερις

Αναφερόμενος στη στρατιωτική θητεία του κ. Σαμαρά, ο Ανδ. Δρυμιώτης εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του πρώην πρωθυπουργού αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, πουλάει πατριωτισμό. Αλλά επειδή εγώ έχω μάθει να στρίβω και το μαχαίρι, πόση θητεία έκανε ο κ. Σαμαράς; Σαν φαντάρος. Έξι. Μιλάω εγώ που έκανα 20 μήνες στα κρατητήρια στην Κύπρο και δεν τολμάει κανείς να μου πει εμένα για πατριωτισμό».

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«Έξι και, επειδή έγινε φασαρία, πήγε κι άλλους τέσσερις. Πατριώτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος πρώτα πρώτα σέβεται τους θεσμούς», τόνισε ο κ. Δρυμιώτης και σημείωσε:

«Ποιους θεσμούς σεβάστηκε ο Σαμαράς που δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδος με 35% στον Τσίπρα. Εγώ προσωπικά, που δεν χωνεύω τον Τσίπρα, σας λέω ότι εάν ήμουν πρωθυπουργός θα πήγαινα να του παραδώσω. Πρέπει να σέβεσαι την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Δεν είναι ότι κάνεις το χατίρι σε κανέναν Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός, είτε σωστά είτε λάθος, αποφάσισε ότι αυτόν θέλω για πρωθυπουργό. Δεν μπορείς εσύ να το αρνηθείς αυτό».

«Εκλογές την Κυριακή των Βαΐων»

Τέλος, ο κ. Δρυμιώτης κληθείς να σχολιάσει σχετικά με την ενδεχόμενη ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών το 2027, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Την Κυριακή των Βαΐων. Υπάρχει κι άλλος λόγος. Ο Μητσοτάκης είναι προληπτικός. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, γι' αυτό και φοράει τα κομποσκοίνια. Κυριακή των Βαΐων έγινε πρωθυπουργός ο πατέρας του, το 1990».

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Εξηγώντας για ποιον λόγο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιλέξει η κυβέρνηση την εν λόγω ημερομηνία, σημείωσε ότι «θα πάνε με τις εκλογικές άδειες στην επαρχία και θα μείνουν για το Πάσχα. Διότι η εκλογική άδεια είναι τρεις μέρες, θα μείνουν για το Πάσχα και έτσι θα έχει και αυξημένη συμμετοχή και βολεύει και η ημερομηνία. Είναι 25 Απριλίου».

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, ο κ. Δρυμιώτης σημείωσε ότι «είναι πολύ αργά. Έχουμε την προεδρία (σ.σ.: της ΕΕ)».