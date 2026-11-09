Δρυμιώτης: Εύκολη η αυτοδυναμία για τη ΝΔ, θα ξεφτιλιστεί ο Σαμαράς σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών -Βολεύει η Κυριακή των Βαΐων για κάλπες - iefimerida.gr

Πρόγνωση για ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών καθώς και εκτίμηση για το πόσο κοντά στην αυτοδυναμία είναι η ΝΔ, έκανε, μεταξύ άλλων, ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «ActionΤώρα», ο κ. Δρυμιώτης σημείωσε αρχικά, σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, πως «έχω δώσει και ημερομηνία, την Κυριακή των Βαΐων, γιατί βολεύει. Θα πάνε να ψηφίσουν και θα μείνουν (για Πάσχα). Το 2023 ήταν προγραμματισμένο να γίνουν Κυριακή των Βαΐων και αναβλήθηκε γιατί συνέπιπτε με τις 40 ημέρες από το δυστύχημα των Τεμπών. Τώρα βολεύει».

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Δρυμιώτης: Η ΝΔ θα φτάσει εύκολα στην αυτοδυναμία

Όσο αφορά τη συμμετοχή, ο κ. Δρυμιώτης τόνισε πως τη ΝΔ τη βολεύει η υψηλή συμμετοχή.

Όπως ανέφερε, «ο λόγος της καθίζησης των ποσοστών της ΝΔ στις ευρωεκλογές ήταν ότι ψήφισαν 2 εκατ. λιγότεροι».

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«Όλες οι εκλογές κρίνονται από την τσέπη», υπογράμμισε ο κ. Δρυμιώτης με αφορμή και το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως «ο κόσμος δεν βρίσκει εναλλακτική στην αντιπολίτευση», ενώ συμπλήρωσε πως «η ΝΔ μπορεί να φτάσει εύκολα στην αυτοδυναμία ξανά, με 8% ή 10% εκτός Βουλής».

Σχετικά με το κόμμα Σαμαρά, ο κ. Δρυμιώτης έκανε λόγο για εξευτελισμό σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, καθώς, όπως υπογράμμισε, σε αυτό το σενάριο δεν θα μπει στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός.