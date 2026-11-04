 Δρυμιώτης: Βλέπω τρίτο τον Τσίπρα στις εκλογές, είναι γεγονός ότι εξυπηρέτησε συμφέροντα - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρυμιώτης: Βλέπω τρίτο τον Τσίπρα στις εκλογές, είναι γεγονός ότι εξυπηρέτησε συμφέροντα

Ανδρέας Δρυμιώτης
Ανδρέας Δρυμιώτης
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Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα καταλήξει τρίτος στις επερχόμενες εκλογές εξέφρασε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο Action 24, προσθέτοντας ότι η ΝΔ μπορεί να κατακτήσει αυτοδυναμία και από την πρώτη κάλπη.

«Αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας αλλά έχω προσωπικά τον βλέπω τρίτο» είπε ο πολιτικός αναλυτής, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι «από το 31% που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, πολύ εύκολα γίνεται 36%-37%».


Επίσης τόνισε «να μην πάει ο κόσμος να μην ψηφίσει θεωρώντας ότι θα υπάρξει δεύτερη κάλπη, αυτό το είδαμε όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα επειδή θεώρησε ότι ήταν σίγουρη η εκλογή Μπακογιάννη την δεύτερη Κυριακή»

Κληθείς, δε, να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που αποκάλεσε «σερβιτόρο συμφερόντων» τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης απάντησε: «είναι γεγονός ότι εξυπηρέτησε συμφέροντα ο Τσίπρας. Όταν εξυπηρετείς τι είσαι;».

Με αφορμή τέλος το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ο Ανδρέας Δρυμιώτης παρατήρησε «ο Τραμπ δεν κατάφερε να λύσει το θέμα της ακρίβειας, ούτε στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει. Πες ότι βγάζουμε τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη τι θα κάνουν; Πρέπει να μας πουν τι θα κάνουν. Να μειώσουν φόρους δεν μπορούν γιατί υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

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