Ρένα Δούρου: Ζητά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών -«Η κυβέρνηση αναθέτει σε τρίτους την εξωτερική μας πολιτική» - iefimerida.gr

Σειρά ερωτημάτων για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία έθεσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια.

Τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε από τη Βουλή η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, επισημαίνοντας ότι το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής έχει να συνεδριάσει από τις 26 Μαΐου. «Ας πράξετε τουλάχιστον αυτό, το ελάχιστο», είπε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση.

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Προηγουμένως είχε καταγγείλει την κυβέρνηση ότι, αντί να απορρίψει το αίτημα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να ενημερωθεί η Τουρκία γραπτώς και εκ των προτέρων για τις έρευνες, παρέπεμψε το θέμα στη γαλλική εταιρεία, και επομένως στη γαλλική διπλωματία.

«Δε βαίνουν όλα καλώς, όταν μια χώρα αναθέτει σε μία άλλη χώρα να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε, την ώρα που «η Τουρκία επιδιώκει το «γκριζάρισμα» περιοχών που δεν της ανήκουν», όπως πρόσθεσε.

«Η χώρα κινείται χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική»

Επίσης υποστήριξε ότι η χώρα κινείται «χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική» απέναντι σε μια Τουρκία που ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό. Χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης «χωρίς πυξίδα, χωρίς έρμα, χωρίς συνοχή» και «πολιτική παρασκηνίων χωρίς λογοδοσία».

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Παράλληλα η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε σειρά ερωτημάτων. Μεταξύ άλλων αν η κυβέρνηση γνώριζε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και το περιεχόμενό της, γιατί χρειάστηκε να ενημερωθεί τρίτο κράτος για μια πόντιση καλωδίου, αφού ένα τεχνικό έργο δεν το προϋποθέτει. Ρώτησε ακόμη αν η ενημέρωση έγινε από τη γαλλική εταιρεία ή από τη Γαλλία και αν ανάλογη ενημέρωση στάλθηκε σε Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ. «Η κυβέρνηση σιωπά γιατί δε γνωρίζει ή γιατί γνωρίζει και δεν τολμά να πει;», διερωτήθηκε.