Δούρου: Ιστορική συμφωνία σε βάρος της Μονής Σινά - iefimerida.gr

«Ιστορική, σε βάρος, όμως, της Μονής Σινά», χαρακτηρίζει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου,﻿ τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

«Για "ιστορική τομή" και "ιστορική συμφωνία" της Μονής Σινά με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, κάνουν λόγο ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών. Πράγματι, η συμφωνία είναι ιστορική, αλλά σε βάρος του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού σε αδιάκοπη λειτουργία εδώ και 15 αιώνες», σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή της, καλώντας τον πρωθυπουργό και τον υπουργό «να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας».

Συνεχίζοντας, η Ρ. Δούρου ζητά απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Αποδέχθηκαν μια λύση που αφορά κυρίως τη διατήρηση της λειτουργίας της μονής, μετατρέποντας ένα ιστορικό ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρούς συμφωνίας;

Πώς διασφαλίζει η συμφωνία τα δικαιώματα της αυτόνομης Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά;

Πώς προστατεύει και αναγνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της;

Γιατί στην επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών αλλά και στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών δεν αναφέρεται πουθενά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής;

ΤΤι προβλέπει η συμφωνία για το ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφους;

Υπήρξαν, ναι ή όχι, πιέσεις προς τους μοναχούς της Μονής για να αποδεχθούν μια συμφωνία της οποίας το περιεχόμενο αγνοούν;

«Τέλος, τι απαντούν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης στον πρώην Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, που σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο σημειώνει ότι "δυστυχώς η Μονή "πουλήθηκε" από την ελληνική κυβέρνηση στην αιγυπτιακή, με πρόσχημα ψεύτικη δικαστική διαδικασία";», καταλήγει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ