Δούρου για Navtex: Η στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας - iefimerida.gr

Την έκδοση «μετά βαΐων και κλάδων της προαναγγελθείσας από την ελληνική κυβέρνηση Navtex, για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου» σχολιάζει με δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι το πώς θα αποτρέψει την επανάληψη της περίπτωσης της Κάσου. Όταν δηλαδή τουρκικά πλοία εμπόδισαν την πόντιση, παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και επιβάλλοντας την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία, για ό,τι γίνεται στην περιοχή, πρέπει να ερωτάται και να δίνει την άδειά της» σημειώνει, τονίζοντας πως «η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης δεν συνιστά εγγύηση πραγματικής προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει σταθερά στον διάλογο και τους ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο συνεκτικής εθνικής στρατηγικής - αυτήν ακριβώς που εδώ και επτά χρόνια δεν διαθέτει η ελληνική κυβέρνηση με τις ανάλογες συνέπειες», συνεχίζει η κυρία Δούρου, και καταλήγει με υστερόγραφο:

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ενημερωθούμε για τα πραγματικά τεκταινόμενα από τουρκικές πηγές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν...».

