Δούρου μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή για τα κυριαρχικά δικαιώματα του τόπου

Σε τρεις παρατηρήσεις προχώρησε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου μετά τη συνάντηση της με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με τις εργασίες πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύδνεσης Ελλάδας - Κύπρου.

«Με καθυστέρηση προχώρησε ο κύριος υπουργός στην ενημέρωση, όπως όρισε η κυβέρνηση, για την πόντιση του καλωδίου και για το κρίσιμο ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης» δήλωσε η Ρ. Δούρου προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε σοφότεροι και γι’ αυτό τρεις παρατηρήσεις:

» Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

» Δεύτερον, επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

» Τρίτον, ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αφού ήδη, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε σχετικά αποσπάσματα».

Καταλήγοντας, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «όλοι μας και πρώτα και απ’ όλα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν».