Δούρου από ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται άλλες αντιδημοκρατικές διαδικασίες - iefimerida.gr

Με την ευχή να «μην ακούσουν πολλά και εισπράξουν λίγα» ξεκίνησε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου τον χαιρετισμό της στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

«Από τα προβλήματα της γειτονιάς μέχρι μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως το προσφυγικό, ο Α' βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι δεν είναι το πρόβλημα όταν παίρνουν αρμοδιότητες από την Αυτοδιοίκηση, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «το πρόβλημα είναι όταν μας δίνουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους και χωρίς στελεχιακό δυναμικό».

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Η Ρ. Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υπονόμευση του πυρήνα της δημοκρατίας», αναφερόμενη αφενός στο νέο εκλογικό νόμο που «καταργεί τον δεύτερο γύρο και αποκλείει τις συμμαχίες» και αφετέρου στην ακύρωση των ενεργειακών κοινοτήτων που «οδηγεί τους Δήμους στα όρια της χρεοκοπίας και τους εγκλωβίζει σε ένα ενεργειακό καρτέλ».

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ, σχολίασε ότι «στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης και επέκτασης του ελέγχου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, το μόνο που κάνει είναι να αποκλείει τους Δήμους από τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού».

Συνεχίζοντας η Ρ. Δούρου αναφέρθηκε στη διαχείριση των απορριμμάτων κάνοντας λόγο για «αποτυχία», «κατασπατάληση» και έναν «εκβιασμό». «Γιατί αντί για δημόσια διαχείριση, με διαλογή στην πηγή, συνεχίζεται μια σκανδαλώδης βιομηχανία προμηθειών», είπε, εκφράζοντας την άποψη ότι η υπόθεση αυτή θυμίζει τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» που «κάποιοι αντιστέκονταν και κάποιοι αντιστεκόμαστε και τώρα μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Ξέρω καλά τι σημαίνει να πρέπει να δίνεις λύσεις με περιορισμένους πόρους, να συγκρούεσαι με συμφέροντα, να παίρνεις αποφάσεις και να λογοδοτείς στους πολίτες», τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην περιφερειάρχης Αττικής και δήλωσε πως θα συνεχίσει να στηρίζει την Αυτοδιοίκηση «με κοινοβουλευτικό έλεγχο, με παρεμβάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις».

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«Δεν χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλες αντιδημοκρατικές διαδικασίες: αδιαφάνεια, σπατάλη δημοσίου χρήματος, αρμοδιότητες χωρίς κονδύλια και ‘χρυσές προμήθειες' […]. Χρειάζεται μια Πολιτεία που θα την εμπιστεύεστε και που δεν θα εκλιπαρείτε στους πλαστικοποιημένους καναπέδες των γραφείων των υπουργών για το αυτονόητο», κατέληξε η Ρ. Δούρου.