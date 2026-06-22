Δούκας κατά Καιρίδη για τους χαρακτηρισμούς «αποτυχημένος» και «τίποτα»: Εκπρόσωπος σε διατεταγμένη υπηρεσία - iefimerida.gr

Στην αντεπίθεση πέρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τους χαρακτηρισμούς «αποτυχημένος», «πολιτικό περιθώριο» και «τίποτα» από τον Δημήτρη Καιρίδη.

Αντιδρώντα στην συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα στον ΑΝΤ1, ο Χάρης Δούκας αποκάλεσε τον Δημήτρη Καιρίδη εκπρόσωπο «σε

διατεταγμένη υπηρεσία», αποδίδοντας τους χαρακτηρισμούς στο ότι ο ίδιος διαφωνεί πολιτικά με τη ΝΔ.

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Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάνει επίσης λόγο για «εκφασισμό» της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης και αναρωτιέται: «Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα». Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.

Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

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ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;

Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν».