Ο διάλογος με νόημα Δούκα-Διαμαντοπούλου: «Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ» -«Μπορεί στο μέλλον να γίνουμε μία» - iefimerida.gr

Κινητικότητα επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ μετά και την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Δημοσκοπικά το κόμμα «τσίμπησε», καταγράφεται καθαρά δεύτερο, αλλά παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο της πρώτης θέσης.

Την ίδια ώρα, δύο εκ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ﻿Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου (αμφότεροι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος) είχαν έναν... ενδιαφέροντα διάλογο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος βρέθηκαν στα εγκαίνια του Art Athina στο Ζάππειο Μέγαρο.

Μόλις ο Χάρης Δούκας είδε την Άννα Διαμαντοπούλου της είπε χαμογελώντας:

«Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ!»

«Μπορεί στο μέλλον να γίνουμε μία...» απάντησε επίσης χαμογελώντας η κα Διαμαντοπούλου.

Τα δύο στελέχη επιβεβαίωσαν έτσι τις πληροφορίες ότι διατηρούν μια καλή προσωπική επαφή όλο αυτό το διάστημα.

Γερουλάνος: Περιμένω να δω πόσο θα επενδύσουμε από τη δυναμική της ΔΕΘ για να δούμε αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Γερουλάνος﻿, που επίσης διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία Πέλλας, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής κεφαλαιοποίησης και ενότητας στο κόμμα.

Σε διάλογο με μέλη του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή, τους ζήτησε «όλοι μαζί να οργώσουμε την Ελλάδα, να κουνήσουμε τη βελόνα για να έχουμε την ελπίδα να ανατρέψουμε το σκηνικό». Ο κ. Γερουλάνος στάθηκε στην καλή παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όμως προειδοποίησε ότι η εμφάνιση αυτή πρέπει να «μεταφραστεί» σε πολιτικό κέρδος. «Υπάρχει κενό στην κοινωνία και πρέπει να το γεμίσουμε» πρόσθεσε ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρό επικοινωνιακό έλλειμμα, καθώς – όπως είπε – οι θέσεις του κόμματος δεν φτάνουν με την απαιτούμενη ένταση στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στη δική του στρατηγική, τόνισε πως στόχος του ήταν πάντα η ενότητα όλων όσοι δηλώνουν ΠΑΣΟΚ: από δημοτικούς συμβούλους και συνεταιριστές, μέχρι πρώην βουλευτές και στελέχη των επιμελητηρίων.

Μιλώντας στο Pellanews.gr ο κ. Γερουλάνος τόνισε: «Η παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ έδωσε μια δυναμική στο ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος μας είναι ενθουσιασμένος, θεωρεί ότι πολλά από αυτά που ακούστηκαν ήταν ώρα να ακουστούν. Εγώ θα περιμένω να δω πόσο θα επενδύσουμε από αυτή τη δυναμική για να δούμε αποτελέσματα πραγματικά στις δημοσκοπήσεις, τέτοια που να δώσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και έχει και την ομάδα να τις κάνει πράξη».