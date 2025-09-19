Δούκας: «Η Αθήνα αλλάζει με τη δύναμη της συμμετοχής των πολιτών» -Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν - iefimerida.gr

Τις δημόσιες διαβουλεύσεις για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» συνέχισε ο Χάρης Δούκας, αυτή τη φορά με τους κατοίκους της 1ης και της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το πώς οραματίζονται τη γειτονιά τους.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην 1η Κοινότητα, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και πάλι πως η Βασιλίσσης Όλγας θα ανοίξει, προς όφελος της πόλης.

«Περισσότερο πράσινο, ασφαλέστεροι δρόμοι, νέες παιδικές χαρές», λέει ο Δούκας

«Η Αθήνα αλλάζει με τη δύναμη της συμμετοχής των πολιτών. Περισσότερο πράσινο, ασφαλέστεροι δρόμοι, νέες παιδικές χαρές, σχολεία, αθλητικοί χώροι, δημοτική συγκοινωνία. Έργα που αξίζουν οι γειτονιές μας», ανέφερε ο Χάρης Δούκας κατά τη συζήτηση για τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόσθεσε: «Από την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, μέχρι την αναγέννηση του Λυκαβηττού και την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τα μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, αλλάζουμε την Αθήνα μαζί με τους πολίτες».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Οι κάτοικοι έδωσαν το "παρών" με ιδέες και προτάσεις. Κάθε εργαστήριο είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια πόλη πιο πράσινη, πιο βιώσιμη και πιο φιλική. Με τη συμμετοχή τους, οι Αθηναίοι διαμορφώνουν τις γειτονιές τους και συμβάλλουν στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες».

Όπως ανέφερε η δημοτική Αρχή, τα έργα και οι παρεμβάσεις είναι:

Για την 1η Δημοτική Κοινότητα



Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία προς όφελος όλων των Αθηναίων.

Προστασία και ανάδειξη ιστορικού κέντρου: Σύσταση ειδικού Task Force για την Πλάκα, έλεγχοι δόμησης, εφαρμογή ειδικών χρήσεων γης, 21 αυτοψίες σε δώματα στην Πλάκα. Επιστημονική συντήρηση και καθαρισμός του εμβληματικού σιντριβανιού του Συντάγματος.

1/1-31/8/2025: 1.512 έλεγχοι ΚΥΕ & 18 σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση κοινόχρηστου χώρου. Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα τραπεζοκαθίσματα. Τοποθέτηση QR Codes με τα στοιχεία των καταστημάτων. Νέο πρόστιμο για την καταπάτηση διάβασης τυφλών.

Διενέργεια αυστηρών ελέγχων KOK: 39.581 Παραβάσεις, 173 άρσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων (1/1-31/8/2025).

Παρεμβάσεις: Για την αποτροπή δημιουργίας νέων δομών για ουσιοεξαρτημένους στο κέντρο της Αθήνας. Για τον σταθμό «Ευαγγελισμός» και τη Ριζάρη, με στόχο λύσεις χωρίς επιβάρυνση του πάρκου.

Πράσινο και περιβάλλον: 1.884 νέα δέντρα (2024 έως σήμερα), ανάπλαση πλατείας Αγίας Ειρήνης με ψυχρά υλικά.

Ενίσχυση καθαριότητας: 30 νέες υπογειοποιήσεις κάδων, αύξηση πλυσίματος δρόμων (+10% το 2024 και +15% το 2025).

4 ανακατασκευές παιδικών χαρών (Στρατώνος & Ραγκαβά, Σίνα & Δαφνομήλη, Λόφος Στρέφη, Δεινοκράτους & Αναπήρων Πολέμου) και μια νέα στο Πάρκο Ελευθερίας (2026). Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε 59 σχολεία, πυροπροστασία σε 12, αποκατάσταση αύλειων χώρων σε 5.

Αθλητικοί χώροι: Ανακατασκευές σε 4 γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και δημιουργία 2 νέων (5x5) σε Σάμου & Ηπείρου, Μιχαλακοπούλου & Κρουσόβου.

Πολιτισμός: Συντήρηση του Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Λυκαβηττός: 930 νέες φυτεύσεις & πολιτισμός για όλους.

Ασφάλεια δημοσίου χώρου: Κατεδάφιση 7 επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων (προσεχώς).

Φως και Ασφάλεια: Αντικατάσταση 8.694 φωτιστικών σωμάτων με LED και επισκευή-αποκατάσταση 5.011 σημείων.

Αναβάθμιση 6 σιντριβανιών: πλατεία Ομονοίας, Ερμού & Νίκης, Ερμού & Βουλής, πλατεία Κουμουνδούρου, Συγγρού & Μειντάνη, Μιχαλακοπούλου & Αλκμάνος.

Φως στην ιστορία της Αθήνας: Έξω από την Παλαιά Βουλή, το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η υπεραιωνόβια ελιά 700 ετών, φωτίστηκαν δίνοντας νέα πνοή στο σημείο. Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου αποκτά νέο φωτισμό, με την υπογραφή της Ελευθερίας Ντεκώ.

Για την 7η Δημοτική Κοινότητα

Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων: Συνεργασία με δήμους Ζωγράφου & Παπάγου-Χολαργού. Εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

«Φως» για το παράνομο νεκροταφείο ζώων στο 'Αλσος Χωροφυλακής.

Έλεγχοι & Καθαριότητα: 309 έλεγχοι ΚΥΕ (Ιαν-Αυγ 2025), 5 σφραγίσεις. 'Αρσεις 226 εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Τοποθέτηση QR codes σε καταστήματα.

Πράσινο: 637 νέα δέντρα (2024 έως σήμερα). Δημιουργία γραμμικού πάρκου (Κάλβου & Δέγλερη) με 256 δέντρα και μαζικές φυτεύσεις μεταξύ των οποίων στην οδό Κονεμένου, όπου θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου στη θέση κτιρίου που κατεδάφισε ο δήμος.

Καθαριότητα: Αύξηση πλυσίματος δρόμων (+8% το 2024, +6% το 2025). Τοποθέτηση 80 καφέ κάδων 240lt και 1.500 οικιακών 10lt για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων.

Σχολεία: Εργασίες σε 31 σχολεία, πυροπροστασία σε 9, αποκατάσταση αύλειων χώρων σε 5.

Παιδικές χαρές: Ανακατασκευή στην οδό Βαφειοχωρίου & Παπαστράτου. Προσεχώς 4 νέες παιδικές χαρές σε Παρθένη, Νεαπόλεως, Ησαΐα Σαλώνων & Αξιού, Καρπενησιώτη & Βριλησσού (ως το 2026).

Αθλητικοί χώροι: Ανακατασκευές 6 γηπέδων μπάσκετ, δημιουργία νέων στο Γουδή, Τσόχα & Μελά.

Κατεδάφιση επικινδύνως ρυμοτομούμενου κτιρίου στην οδό Κονεμένου - Ελληνορώσων (7/25) και προσεχώς 4 επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

Φωτισμός: Αντικατάσταση 5.023 φωτιστικών LED, αποκατάσταση 3.657 σημείων. Νέος φωτισμός σε 'Αλσος Χωροφυλακής.

Αστική συγκοινωνία: Σχεδιασμός νέας δημοτικής γραμμής με 23 στάσεις (Πανόρμου - Πολύγωνο, 5,15 χλμ.).

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι κάτοικοι συμμετείχαν σε μια διαδραστική διαδικασία. Κατέγραψαν τις καθημερινές διαδρομές τους, ανέδειξαν ανάγκες και πρότειναν παρεμβάσεις. Όλες οι ιδέες θα αξιοποιηθούν από την ομάδα έργου, ώστε να σχεδιαστούν διαδρομές ήπιας κινητικότητας, ασφαλείς και φιλικές για όλους.

